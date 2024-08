Una triste muerte, un embarazo y una boda: final explicado de 'Pecado Original'

'Pecado Original' ya ha llegado a su esperado final en Antena 3. La cadena ha emitido este viernes 23 de agosto el desenlace de su serie turca diaria tras más de un mes y medio en emisión. 'Pecado Original' ha culminado con un abrazo entre las dos grandes protagonistas, tras una boda, un embarazo y una muerte.

De este modo, el capítulo de 'Pecado Original' ha arrancado con la huída de Çaner justo antes de su boda. "Todo el mundo se está inmiscuyendo, hablan de ello como si fuera un proyecto y no un matrimonio. Me voy a casar con Kumru porque estoy enamorado y la gente me habla como si me fuese a casar con su padre. Cuando hablo con alguien me dice las ventajas y desventajas de ser el yerno de Dogan y mi hermana está todo el rato con eso", explica Çaner a sus amigos.

"No puedo más, no quiero un matrimonio así", sentencia. Sin embargo, finalmente le convencen de que lo correcto es casarse y ocurre la esperada boda. Un evento muy bonito con varios homenajes y lágrimas de los protagonistas.

| Atresmedia

Sin embargo, nadie esperaba que, al día siguiente, mientras jugaba con los niños, Dogan moriría de un ataque al corazón. Tras lo ocurrido, 'Pecado Original' se traslada dos años después de lo ocurrido, con Çaner y Kumru llorando en la tumba. Además, también nos muestran como la pareja está esperando a su primer hijo, que nacerá y tendrá el nombre de su abuelo: Dogan.

Por su parte, Zeynep y Ata viven en Nueva York felices con sus hijos. Además, la madre de Yildiz se casa con un hombre que había conocido unos días antes. En cuanto a Ender y Yildiz, son las dueñas de una gran empresa, ganan mucho dinero y un día aparece un hombre que las enamora a las dos.

"Es muy guapo y lo mejor es que no tiene hijos, nunca se ha casado y sus padres fallecieron hace años. Parece cruel, pero si lo piensas, no hay que lidiar con los suegros, un problema menos", explica Yildiz. Ambas se ocultan que han hablado con este misterioso hombre, pero finalmente coincidirán en un evento y se darán cuenta de que no es para ellas.

De este modo, la escena final muestra a Yildiz y Ender juntas, mientras mantienen una emotiva conversación. "Nunca dejaremos de discutir, lo tienes claro, no?", le dice Ender. "Espero que nunca dejemos de hacerlo, qué haría sin ti?", responde la otra protagonista.

| Atresmedia

"Yildiz, la verdad es que te quiero. Me has hecho decir esto después de seis años", dice también Ender, a lo que su compañera responde que ella también. "Sabes que somos las dos mitades de una naranja", añade Ender: "Claro que lo sé, nunca dejaremos de querernos", respondi Yildiz. "¿Lo decimos?", le pregunta Ender, a lo que las dos juntas acaban con un "este amor es eterno", se abrazan y saludan a cámara mientras 'Pecado Original' se despide.

Por lo tanto, 'Pecado Origina' ha llegado a su desenlace como líder cada tarde y superando a su rival en el global de emisiones en 1,3 puntos. La serie de Antena 3 ha atrapado cada tarde a una media de más de un millón de espectadores, logrando un 12% de cuota. Además, ha sumado una media de más de 1,6 millones de espectadores únicos en cada una de sus emisiones.

Con el final de 'Pecado original', las tardes de Antena 3 se reconfiguran a partir del lunes 26 de agosto. 'Sueños de libertad' mantiene su horario habitual, mientras que 'Y ahora Sonsoles' comenzará a las 17h. La tarde concluirá con la cita habitual a las 20h de todos los amantes de 'Pasapalabra', el concurso líder y de mayor éxito.