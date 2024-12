La traición de Jorge Javier Vázquez a Telecinco por lo que comenta de las Campanadas

Las Campanadas de TVE son el último gran escándalo del año. La inesperada elección de Lalachuscomo presentadora de las Campanadas, junto a David Broncano,ha trastocado a muchos. Jorge Javier no ha dudado en mojarse mostrando su parecer acerca de esta gran polémica que ha salpicado al fin del año.

El presentador de 'Gran Hermano' es todo un experto en hablar sin ningún tipo de filtro. Pocas veces se ha mordido la lengua Jorge Javier, y en esta tampoco lo ha hecho. El catalán se pronunció sobre la colaboradora de 'La Revuelta', asestándole un duro golpe a Cristina Pedroche.

Jorge Javier, como cada miércoles, se desahoga sobre la actualidad en su blog de la revista Lecturas. En esta ocasión, ha aprovechado para desvelar su opinión sobre los presentadores de las inminentes Campanadas. "Lo siento por Cristina Pedroche, pero me `produce más curiosidad saber que se pondrá Lalachus", comenzaba el presentador, ignorando al rostro de Antena 3.

"Da gloria verla trabajar en la tele porque lo hace con el mejor de los ánimos: como si fuera un juego. Se nota que se lo curra, que sabe muy bien lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Su éxito irradia constancia, perseverancia y buen humor, una receta infalible", confesaba Jorge Javier, mostrando su completa adoración a la cómica.

| RTVE

Además, insistió en que tiene especial interés por ver qué se pondrá Lalachus, teniendo en cuenta que siempre ha estado alejada de la televisión. "Quiero ver cómo se viste porque entiendo que se está enfrentando a este reto con la ilusión que un niño vive la noche de Reyes. Eso traspasa la batería y hace al espectador cómplice de ese subidón", reconocía el presentador.

"Lalachus no se juega nada con la ropa, pero, a la vez, hay ganas de verla resplandeciente, porque muchos vamos a ser ella esa noche. Ver a una mujer con un cuerpo no normativo dar las Campanadas en TVE me parece un avance importantísimo", reiteraba en su blog.

El presentador de 'Gran Hermano' ve el nombramiento de Lalachus como un hecho "rompedor y transgresor muy significativo". "Ella puede atreverse con todo porque lo convierte en material que llevar a su terreno: el de una profesional que encandila. Sus enemigos lo tienen muy malamente", aseguraba Jorge Javier.

Además, antes de despedirse y reconocer que, después de tomarse las uvas con Lalachus, vería a su "queridísimo Ion Aramendi", le dedicó unas duras palabras a Cristina Pedroche. "El vestido de Cristina se ha convertido en un suplicio para la presentadora, sufre ella y sufrimos todos. Y no quiero empezar el año con tensión", aseveraba, dejando claro que no le prestaría ni la más mínima atención.