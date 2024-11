'El tiempo dirá quién eres realmente': 'Drag Race' vive su reencuentro más polémico

Los cuchillos continuaron saltando por los aires. 'Drag Race España' vivió el pasado domingo 24 uno de sus más polémicos reencuentros, al reabrir episodios, aparentemente, cerrados. Uno de ellos acabó en un fuerte desencuentro entre Angelita la Perversa y Mariana Stars,con una gran lucha de acusaciones y reproches.

El conflicto comenzó al inicio de la temporada, tras unas actitudes de Angelita la Perversa que no gustaron nada a sus compañeras de concurso. Se produjo un gran desencuentro entre Angelita la Perversa y Mariana Stars, desembocando en que esta última la llamara "víbora decadente". Algo que no le gustó nada a la sevillana, que se la devolvió llamándola "mendruga".

Ahora bien, fue en el reencuentro de 'Drag Race' donde continuó este conflicto. Mariana Stars fue la primera en pronunciarse, dando su versión de los hechos. "Esto se iba sumando a una serie de actitudes de la señora y exploté", comenzaba.

"En su momento le pedí disculpas, pero también me pareció un poco deshonesto de su parte que una compañera te pida algo. Y tú, con tal de boicotearla, le des el papel que te pidió que no le dieras", soltó Mariana Stars, arremetiendo contra Angelita la Perversa. La reacción de la sevillana en 'Drag Race' no se hizo esperar.

| Atresmedia

"Di los papeles que me salió del mismo coño, porque para eso es un concurso y todas habríamos hecho lo mismo.Te has vuelto a tropezar con la misma piedra, has vuelto a tirarme toda la mierda encima. Tenías que haber sacado fuerzas de flaqueza y no lo hiciste", le respondía irritada Angelita la Perversa.

Además, por si fuera poco, la drag sevillana se lo llevó todavía más a lo personal. "Insultar sabemos todas. Señora lo soy, porque tengo edad, carisma y ojalá tú tengas la suerte de ser tan señora como yo", le dedicó Angelita la Perversa, mandándole un provocador beso.

Mariana Stars no daba crédito ante la chulería de su compañera de 'Drag Race'. "A muchas compañeras, mis amigas por cierto, les has puesto la zancadilla. Tú has jugado sucio y no en una oportunidad, sino en varias", le respondía tajante la venezolana.

"El tiempo dirá quién eres realmente y se demostrará cómo fuiste; aunque nunca me pediste disculpas, te perdono. Me disculpo por haber sido tan tonta y pensar que eras una compañera más", le contestó Mariana Stars. La respuesta de Angelita la Perversa fue parafrasear "a una gran filósofa como es Le Cocó, y esa es tu opinión".