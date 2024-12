Un tertuliano de 'Espejo Público' se sale del guion y revela el adiós de Susanna Griso

Susanna Griso se despidió este viernes de 'Espejo Público' antes de las vacaciones navideñas, protagonizando una escena divertida durante su última emisión del año. La jornada comenzó como cualquier otra, pero no tardó en convertirse en un momento de tensión juguetona cuando Gonzalo Miró sorprendió a la presentadora.

Al inicio del segundo tramo de 'Espejo Público', mientras Susanna Griso comenzaba a presentar a sus colaboradores, Gonzalo Miró no perdió la oportunidad de hacer una inesperada broma. "¿Muchos nervios?", le preguntó, dejando a la periodista algo desconcertada: "¿Yo? ¿Por qué?", respondió rápidamente. Fue entonces cuando Gonzalo Miró, soltó: "Último día, ¿no?", revelando que esta emisión era la última para Susanna Griso antes de las vacaciones de Navidad.

"¡Ah, por eso!", exclamó la presentadora de 'Espejo Público', aliviada tras entender la insinuación. "Ya es que estoy a la defensiva contigo", añadió, pidiendo disculpas a su compañero y aprovechando para hacer un guiño a los frecuentes rifirrafes entre ambos en plató.

| Atresmedia

La respuesta de Gonzalo Miró, entre risas de sus compañeros, no tardó en llegar. "Ya lo veo", comentó, mientras la presentadora no dudó en lanzar un nuevo dardo: "Lo mismo lo deberías estar tú. Sabes que esta semana concluye la pesadilla navideña del PSOE", dijo Susanna Griso, provocando una carcajada generalizada. A pesar de la provocación, Gonzalo Miró optó por una postura relajada, mostrando indiferencia y continuando con la emisión.

"No estoy muy feliz. Muy contento por tus próximas vacaciones. ¿Cuándo vuelves? Espero que después de Reyes", bromeó Gonzalo Miró, recordando que Susanna Griso no regresará a las pantallas hasta entrado el mes de enero. Sin embargo, la periodista quiso poner punto final a la conversación y, dirigiéndose a Miquel, otro de los colaboradores, dijo: "Miquel, por favor, la noticia no soy yo", pidiendo que se centraran en el contenido del programa.

Con la despedida de Susanna Griso, los espectadores no se quedarán huérfanos de 'Espejo Público' durante las semanas festivas. Como es habitual, Lorena García tomará las riendas del matinal mientras la presentadora titular disfruta de sus vacaciones.