'Temía por mi vida': Kiko Jiménez responde a Maite Galdeano con toda la verdad

'Fiesta' se convirtió en el escenario de un enfrentamiento público entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano. El joven, molesto, no dudó en calificar las palabras de su suegra como "un despropósito" antes de sentarse en el plató junto a Frank Blanco y Verónica Dulanto.

"Me parece patético, da vergüenza ajena", afirmó Kiko Jiménez al comentar las declaraciones de Maite Galdeano, en las que, según él, se hacía pasar por una figura de intachable moralidad. El joven subrayó su posición: "Yo estoy en mi puesto de trabajo, tú no trabajas en televisión, yo sí, formas un escándalo porque te encanta". Estas palabras fueron una respuesta directa a un polémico story de su suegra, en el que restaba importancia a las polémicas, afirmando estar más interesada en disfrutar de su comida.

El colaborador no solo se centró en la actitud pública de Maite Galdeano, sino que también reveló tensiones familiares internas. Al ser cuestionado por su ausencia en 'Fiesta' la semana anterior, Kiko Jiménez explicó: "Yo me quedé en casa por no dejar sola a Sofía. Ella estaba muy mal. Después de la entrevista que concede Sofía, que fue durísima, la reacción de su madre fue 'decirle a esa cría que me active ya la tarjeta que ya está bien que no voy a gastar más de mi dinero'. ¿Eso es normal después de la entrevista?". Kiko criticó la aparente indiferencia de Maite hacia el sufrimiento de sus propios hijos.

En cuanto a las acusaciones de Maite Galdeano de que Kiko Jiménez había insultado gravemente a Sofía Suescun, él fue tajante: "No, nunca he llamado puta a Sofía, es totalmente falso y lo va a tener que demostrar. Sofía es testigo y es totalmente falso, es que me parece tan ruin por parte de ella. Tiene la realidad distorsionada, pero es que ocurre todo al contrario".

El joven también recordó que las tensiones en su hogar no son nuevas y que la actitud de Maite ha sido la chispa en múltiples conflictos: "Lo que hace ella es lo que me dice que hago yo. Tiene la realidad distorsionada".

Además, Kiko Jiménez anunció que tomará medidas legales contra Maite Galdeano por sus declaraciones y amenazas. "Vamos a redactar una demanda con todo lo que dijo en redes sociales, con todas las acusaciones y amenazas que hizo hacia mi persona y también vamos a incluir todo lo que dijo ayer. Pienso demandarla y todo lo que tenga que hablar con ella lo haré en un juzgado", aseguró.

Kiko Jiménez también ofreció detalles sobre un incidente particular en el que Maite habría irrumpido en su casa. "Estábamos durmiendo, Maite salta la valla y Sofía se queda dentro porque estaba con ataque de ansiedad. Llamé a la guardia civil y volví a llamar al 112 porque temía por mi vida por la amenaza que me había lanzado días previos".

El colaborador de 'Fiesta' se mostró especialmente afectado al hablar de cómo toda esta situación ha impactado a su familia. "Mi madre está sufriendo un montón, está pasándolo fatal y el otro día hasta llamó asesino a mi padre, ¿hasta qué punto vamos a llegar? No se debe permitir estas cosas. Y mañana le pondremos una alcachofa y le reiremos las gracias. Estamos hablando de delitos", concluyó visiblemente emocionado.