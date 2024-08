Telecinco toma una importante decisión sobre el regreso de 'Caiga quien caiga'

Buenas noticias para los fans de 'Caiga quien Caiga' tras la última decisión tomada por Mediaset. El pasado mes de mayo salía a la luz que el grupo audiovisual se estaba planteando recuperar el espacio de crónica satírica. Sin embargo, unas semanas después se publicaba que Mediaset había decidido posponer el regreso del espacio e intentarlo más adelante.

En 'Caiga quien Caiga', cada semana, en directo, un trío de periodistas presenta diferentes noticias para mostrar la realidad de una forma muy diferente a la que los informativos tradicionales acostumbran. Sus reporteros entrevistan a políticos, famosos o anónimos haciendo las preguntas más incómodas, provocando las reacciones más inesperadas. Tanto los presentadores como los reporteros visten siempre con traje negro, corbata del mismo color y unas gafas de sol, siendo esta la seña de identidad del programa.

De este modo, según ha publicado en exclusiva verTele, tras muchas idas y venicas con el proyecto, Mediaset ha dado luz verde al regreso de 'Caiga Quien Caiga'. La productora la encargada de su regreso será Warner Bros. ITVP, la encargada de formatos de éxito como 'First Dates'.

| Mediaset

El medio citado, además, señalaba que su regreso será seguro para Telecinco y no para Cuatro, como se había rumoreado. La idea es que se estrene antes de acabar el año, aunqu ya no llegará para este mes de septiembre. La primera temporada, no obstante, podría ser de tres meses, entre octubre a diciembre, a la espera de conocer su rendimiento para decidir su continuidad.

Recordamos que 'Caiga quien Caiga' ha tenido varias etapas, pasando por Telecinco, laSexta y Cuatro. La primera de Telecinco fue de 1996 a 2002, pasando por sobremesa y prime time, presentada por El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. La segunda etapa en Telecinco también contó con rostros conocidos en la actualidad como Manel Fuentes, Arturo Valls o Juanra Bonet.

En su salto a laSexta, ya en 2008, mantuvo al presentador de '¡Boom!', con la incorporación de Frank Blanco y Toni Garrido. Su última etapa fue de la mano de Cuatro en 2010 con un cambio significativo. La conducción pasó a manos de mujeres, con Ana Milán, Silvia Abril y Tània Sàrrias.