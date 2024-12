Telecinco saca a la luz explosivas imágenes sobre 'La isla de las tentaciones 8'

El estreno de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' está muy cerca. Todavía no se ha desvelado la fecha de estreno, pero todo apunta a que será durante el próximo mes de enero. Telecinco ya está generando expectativas entre los seguidores del formato, despertando el interés de muchos.

Sandra Barneda acaba de protagonizar otra promoción de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. "La rebelión de la tentación ha comenzado", pronunciaba la presentadora, dando paso a unas polémicas imágenes que estarán en boca de todos.

"Una tentación que arrasará con sus relaciones y les acercará peligrosamente a la rebelión más imparable", continuaba Sandra Barneda. En las imágenes de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' se podían ver fiestas, solteros dándolo todo y, sobre todo, parejas rotas. E incluso, el programa ha desvelado clips en los que se ve a algunos asaltando la villa o huyendo por la playa sin mirar atrás.

| Mediaset

"Abran paso a la rebelión de la tentación", anunciaba la presentadora de 'La isla de las tentaciones'. Sandra Barneda ha tenido que actuar en muchísimas hogueras, intentando que nadie abandonara la hoguera, o intentara colarse en la otra villa. De hecho, en una de las escenas, un participante abandona el set, obligando a que la conductora le siga.

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones', además de por muchas infidelidades, estará marcada por bastantes gritos y lamentos. Participantes de otras ediciones como Christofer Guzmán o Melyssa Pinto han inspirado con sus famosos intentos de paralizar el programa. El grito de "Estefanía" o la acusación de "Tom Brusse, eres un desgraciado" continúan en la memoria de muchos seguidores del programa.

'La isla de las tentaciones 8' verá la luz dentro de muy poco tiempo. Mientras tanto, Telecinco publica intensos avances en los que se escuchan frases como "¿por qué me hace esto?" o "me has partido el alma". Tras un año de descanso, los seguidores del formato quieren ver más imágenes, la nueva edición será la gran baza de Telecinco durante los próximos meses de invierno.