Telecinco lanza la promo confirmando a los presentadores de 'Caiga quien caiga'

Telecinco calienta motores para uno de sus grandes estrenos de 2025: el regreso de 'Caiga quien Caiga'. La cadena de Mediaset ha intensificado la promoción del mítico programa, que vuelve 15 años después de su última etapa. Ahora, acaba de lanzar una nueva promo en la que ya se desvelan los nombres de los presentadores de esta nueva temporada.

El icónico espacio, conocido por su sátira, humor y el emblemático uniforme negro de sus conductores, regresa a su hogar original, Telecinco. Lo hace, además, con un importante cambio: por primera vez, contará con un equipo mixto de hombres y mujeres. Esto marca un hito en su historia, después de que Cuatro apostara por una versión exclusivamente femenina en 2010.

En la nueva promo, los presentadores Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González-Batista aparecen enfundados en negro y envían un mensaje directo: "Nadie nos ha invitado. Nadie nos esperaba. Pero aquí estamos... 'Caiga quien caiga'". La banda sonora elegida es "Come On" de The Hives, que imprime energía y nostalgia al anuncio.

Aunque Telecinco no ha confirmado aún la fecha exacta de estreno ni la franja horaria, el regreso de 'Caiga quien Caiga' está generando gran expectación. El programa será producido por Warner ITVP España, responsables de éxitos como 'First Dates' o 'Pesadilla en la cocina'. A lo largo de sus distintas etapas, el formato ha explorado horarios como las sobremesas del fin de semana, el prime time y el late night.

El equipo de reporteros también promete dar mucho de qué hablar.Carles Tamayo, Dani Fez, Violeta Muñoz, Paula Púa, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera, Alba Moreno y el argentino Andy K se suman al reto de continuar con el espíritu crítico y desenfadado que caracteriza al programa.

| Mediaset

Recordamos que 'Caiga quien Caiga' ha tenido varias etapas, pasando por Telecinco, laSexta y Cuatro. La primera de Telecinco fue de 1996 al año 2002, pasando por sobremesa y prime time, presentada por El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. La segunda etapa en Telecinco también contó con rostros conocidos en la actualidad como Manel Fuentes, Arturo Valls o Juanra Bonet.

En su salto a laSexta, ya en 2008, mantuvo al presentador de '¡Boom!', con la incorporación de Frank Blanco y Toni Garrido. Su última etapa fue de la mano de Cuatro en 2010 con un cambio significativo. La conducción pasó a manos de mujeres, con Ana Milán, Silvia Abril y Tània Sàrrias.