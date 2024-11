Susanna Griso paraliza 'Espejo Público' por un motivo superior a sus fuerzas

Los directos en televisión son imprevisibles. Pese a tener una escaleta con todo preparado, nunca saben sus presentadores todo lo que puede llegar a suceder. Eso debió pensar Susanna Griso, tras verse superada en mitad del testimonio de una afectada por la DANA.

Mari Carmen conectaba con 'Espejo Público' para visibilizar su situación. La mujer se encuentra buscando a su marido José Carlos Macario Gil, de 63 años. El hombre desapareció justo al salir del trabajo, momento en el que se lo llevó la riada.

"Salió de trabajar el martes hacia Torrente y, cuando acabó su turno, fue hacia Aldaia para dejar el coche de la empresa. Sobre las seis de la tarde le llamó mi hijo pequeño de 11 años y le dijo: 'no puedo hablar, está cayendo mucha agua. No veo casi la carretera, te quiero mucho', y se cortó la comunicación", comunicaba Mari Carmen.

Ha pasado más de una semana, y todavía siguen sin recibir noticias de él. "Mis hijos lo están pasando bastante mal, cogen la chaqueta de su padre, se abrazan a ella porque huele a él, duermen con ella. Ayer vino el alcalde del pueblo para decirme que si los niños necesitan ayuda psicológica", confesaba la mujer.

| Atresmedia

La presentadora de 'Espejo Público' le asestó un duro golpe, sin darse cuenta, tras dejar caer que su marido probablemente esté muerto. "Tú también la vas a necesitar porque hay una posibilidad, que es que el cuerpo de tu marido no aparezca. Han encontrado tres cuerpos en la Albufera, no sé si estás preparada para esa opción", le comunicaba Susanna Griso.

Mari Carmen, hecha un mar de lágrimas, le respondió. "Me quiero hacer la fuerte, pero, las fuerzas se me van, yo quiero tenerlo conmigo. Si está muerto, por favor quiero darle descanso y tenerlo, que me digan algo", insistía la mujer del desaparecido.

Ante esta situación, la presentadora de 'Espejo Público' no fue capaz de continuar. Mari Carmen, por su parte, proseguía con su dolor. "Esto que estamos viviendo es muy duro, no hay palabras, tanto nosotros como todas las familias que han perdido a sus seres queridos", confesaba.

Susanna Griso se rompió, sin poder terminar la entrevista de Mari Carmen.Sus compañeros de 'Espejo Público' la ayudaron a retomar el control del programa, hasta que pudiera recuperarse. "Perdónenme, porque odio romperme de esta manera, pero hay momentos en los que el cuerpo ya no puede más", reconoció Susanna Griso.