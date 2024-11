Susanna Griso paraliza 'Espejo Público' por lo que llega a hacer una invitada

La DANA sigue muy presente en la parrilla televisiva. Ya no hay grandes despliegues informativos, pero eso no significa que vaya a caer en el olvido la borrasca. Susanna Griso conectó en 'Espejo Público', mediante videollamada, con una de las afectadas, sin saber que le depararía dicha conexión.

Alba, una vecina de Catarroja, entró en directo desde su pueblo. La valenciana se encargó de visibilizar la precaria situación por la que está pasando, con dos niñas y una madre enferma. Además, antes de explicar su situación, aprovechó el gran altavoz para mandar su pésame a la familia de dos niños que la riada se llevó.

'Espejo Público' acogió el testimonio de Alba, un testimonio bastante desgarrador de una mujer "destrozada" por la catástrofe."Psicológicamente, es muy duro, no se lo deseo a nadie; ahora gracias a Dios, tengo casa y estamos a salvo. Nos encontramos en la Malvarrosa porque nos desalojaron de nuestra casa", contaba la vecina.

| Atresmedia

La Policía Nacional se vio obligada a desalojar a Alba y su familia por temor a que se derrumbara el edificio. Entre las múltiples consecuencias de la borrasca DANA, una de ellas fue el hundimiento de su garaje durante varios días. Un hecho que precipitó la salida de todas los que residían en el inmueble, extremando las preocupaciones por miedo a que el dudoso estado de la casa acabara con ellas.

"Me han dicho que no lo diga, pero lo voy a decir", soltó Alba en 'Espejo Público', harta de no poder hablar sobre cuestiones políticas. La valenciana, lejos de morderse la lengua, se mojó acusando directamente a los que ella consideró culpables de las terribles consecuencias.

"Amortajado te veas, 'Perro 'Sánchez'. Lorena Silvent, nos has abandonado, estamos solos, no tenemos ayuda de nadie. A día de hoy, no han ido los bomberos, no han venido los arquitectos, estamos en una DANA", confesaba la valenciana, presa del pánico.

Susanna Griso, tras ver cómo Alba utilizaba la oportunidad de 'Espejo Público' para hablar de política, la cortó inmediatamente. "Lo tengo que dejar aquí, Alba, porque enseguida tengo que volver a las zonas afectadas", pronunció la presentadora despidiendo a su invitada.