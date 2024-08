Prejuicios y amor en el capítulo de 'Sueños de Libertad' del viernes 30 de agosto

'Sueños de Libertad' sigue triunfando cada día en la sobremesa de Antena 3. Este viernes 30 de agosto, la serie diaria seguirá avanzando en sus tramas, como Mateo, que ofrece su ayuda a don Agustín para la misa. 'Sueños de Libertad', además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Luz trató de disuadir a Begoña para que no llevase a Julia a su plan de huida. Joaquín no aprobó la relación de Gema con Isabel y le pidió que tome cartas en el asunto. Damián descubrió una importante información sobre su hija Marta, mientras Carmen y Tasio se aliaron para que Gaspar no volviese con Sonsoles.

Mateo se despidió de Gaspar, pero se preocupó por el estado de don Agustín. Julia cada vez se preocupaba más por el estado de salud de Begoña. Luis y Luz pasaron la noche juntos… su relación no dejaba de crecer.

| Atresmedia

'Sueños de libertad' está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. También forman parte del reparto Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo o Juan Gea. Así como Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas o Pablo Béjar.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', ​​​​​​Begoña necesita pasaportes para poder salir del país, pero no quiere recibir ayuda de nadie. Presionada por Joaquín, Gema debe tomar una decisión respecto a su relación con Isabel. Damián, muy decepcionado, no acepta la relación de su hija con Fina. Marta busca su aprobación. ¿Podrán más los prejuicios o el amor de padre?

Carmen y Tasio se esfuerzan para que Sonsoles no descubra que Gaspar sigue soltero. Mateo ofrece su ayuda a don Agustín para oficiar la misa. María descubre a Begoña buscando los pasaportes y Begoña debe disimular. Jaime hace una misteriosa llamada cuando Luz le cuenta lo sucedido en la comida con los Merino. Begoña trata de zafarse de los intentos de Jesús por drogarla.