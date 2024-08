Una importante decisión en el capítulo de 'Sueños de Libertad' del martes 27 de agosto

'Sueños de Libertad' sigue triunfando cada día en la sobremesa de Antena 3. Este martes 27 de agosto, la serie diaria seguirá avanzando en sus tramas, como Gaspar, que tiene nostalgia de su noviazgo con Sonsoles. 'Sueños de Libertad', además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Jesús tenía la sartén por el mango con Jaime: si quería que Marta no fuese a la cárcel debería callar. Gema comenzó a sospechar de Isabel. Luis pasó por horas bajas y Joaquín trató de consolarlo.

En contra de los deseos de Jesús, Mateo consiguió su objetivo y Marta no despidió a Claudia, pero… ¿a qué precio?. Tasio confesó a Carmen su fracaso reuniendo de nuevo sus ahorros. Ángela trató de mediar con Carmen para que diese otra oportunidad a su hijo.

Luz y Andrés, tras ver los resultados de los análisis, no sabían qué opinar sobre el estado de salud de Begoña. Isabel progresó en su investigación de los Merino y puso al tanto a Jesús. Andrés apoyó a Begoña: no dudó de su cordura y no quería que ella lo hiciese.

| Atresmedia

'Sueños de libertad' está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. También forman parte del reparto Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo o Juan Gea. Así como Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas o Pablo Béjar.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', ​​​​​​Digna y Jaime descubren a Luz y Luis en un momento íntimo. Begoña, guiada por la sospecha y convencida por el apoyo de Andrés, trata de esclarecer lo que trama Jesús. Isabel mantiene informado a Jesús sobre los pasos de los Merino y su proyecto.

Damián propone a Marta para dar el discurso de agradecimiento por un premio que ha recibido la empresa. Esta noticia no gusta a Jesús que, a su particular manera, se opone. Gaspar tiene nostalgia de su noviazgo con Sonsoles.

La inusitada felicidad de don Agustín siembra la duda en Claudia. ¿Tuvo algo que ver en la marcha de Mateo?. Jesús toma una importante decisión en la investigación de la vida privada de su hermana.