Un plan de huida en el capítulo de 'Sueños de Libertad' del jueves 29 de agosto

'Sueños de Libertad' sigue triunfando cada día en la sobremesa de Antena 3. Este jueves 29 de agosto, la serie diaria seguirá avanzando en sus tramas, como Jesús, que confiesa ante Damián que está drogando a Begoña. 'Sueños de Libertad', además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Jesús confesaron ante Damián que estaba drogando a Begoña. Marta logró que Fina la pudiese acompañar a la gala de los premios. El encontronazo de María con Begoña trajo de nuevo la discordia a su matrimonio con Andrés. Regresó Sonsoles para disculparse con Gaspar ¿Debía perdonarla?

Jesús se enteró de parte del plan secreto de los Merino y pidió a Isabel que continuase investigando. Damián, dolido por no poder ayudarle, se despidió de Mateo… y tuvo unas palabras con don Agustín al respecto. Begoña reveló a Luz sus planes para escapar de las garras de Jesús.

| Atresmedia

'Sueños de libertad' está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay. También forman parte del reparto Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo o Juan Gea. Así como Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Alejandra Meco, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Amanda Cárdenas o Pablo Béjar.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', ​​​​​​Luz trata de disuadir a Begoña para que no lleve a Julia a su plan de huida. Joaquín no aprueba la relación de Gema con Isabel y le pide que tome cartas en el asunto. Damián descubre una importante información sobre su hija Marta, mientras Carmen y Tasio se alían para que Gaspar no vuelva con Sonsoles.

Mateo se despide de Gaspar, pero se preocupa por el estado de don Agustín. Julia cada vez se preocupa más por el estado de salud de Begoña. Luis y Luz pasan la noche juntos… su relación no deja de crecer.