Sorpresa en 'La Revuelta': Grison sorprende con sus palabras sobre David Broncano

'La Revuelta' ha sido el gran fenómeno del año. La prueba de ello es que David Broncano y Lalachus hayan sido elegidos para dar las Campanadas en La 1. Pero, no ha sido la única sorpresa, ya que Grison ha aparecido en una conocida revista con un gran cambio físico, hablando de David Broncano.

El colaborador de 'La Revuelta' aparecía así en la revista Men's Health, siendo total protagonista de un gran cambio físico. Grison ha desvelado secretos ocultos del programa en el que trabaja y ha aprovechado para hablar de su relación con su presentador.

"David es muy listo el cabrón", comenzaba Grison, destacando la inteligencia del presentador de 'La Revuelta'. "Consigue que pienses que es tu amigo, pero no es tu amigo, es tu jefe. Al final lo ves como a un compañero, pero no lo es, es tu jefe", reconocía el colaborador estrella de 'La Revuelta'.

| RTVE

Además, recalcó lo buen maestro de ceremonias que es David Broncano. "Cuando toca hace de jefe, pero bien", insistía Grison, subrayando la buena relación profesional que tiene con el presentador de 'La Revuelta'. De hecho, después de tantos años juntos, no ha tenido ni una sola palabra negativa para él.

"Al final todo guay, porque es un tío que no conoce el ego ni la envidia. Va a su bola y duerme bien todas las noches", proseguía el colaborador de 'La Revuelta', dando la cara por su jefe. El programa presentado por David Broncano se ha visto envuelto en más de una polémica por su competencia directa con 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Sin embargo, no ha terminado su entrevista sin sacar también la cara por su otra compañera de 'La Revuelta', Lalachus. "Los chistes sobre drogas son chistes,lo que le han hecho a Lalachus no es un chiste. Te estás metiendo con una persona real tratando de minar su autoestima, eso no mola", apostilló Grison.

De momento no hay declaraciones de David Broncano respondiendo a esta entrevista. Pero, lo más seguro es que, cuando pasen las Navidades, el presentador de 'La Revuelta' le dedique algún que otro comentario.