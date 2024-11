Sorpresa en 'Masterchef Celebrity': Pitingo inesperadamente por un motivo de peso

Nadie se esperaba el abandono de Pitingo, ni siquiera él. Esta edición de 'Masterchef Celebrity', está regalando a los seguidores del formato muchísimos momentos que pasarán a la historia de la televisión. Sin embargo, no todo van a ser risas, ya que uno de sus concursantes se ausentó del programa por fuerza mayor.

Una edición que ya prometía muchísimo con su casting. Por un lado, la surrealista amistad que se ha forjado entre dos personas contrarias ideológicamente, como son Cristina Cifuentes e Inés Hernand. Mientras que por el otro, los continuos rifirrafes entre Marina Rivers y Pelayo Díaz, debido a lo poco que se soportan el uno al otro.

Ahora bien, la nota discordante la ha puesto Pitingo, tras no presentarse a 'Masterchef Celebrity'. Jordi Cruz decidió poner fin a las especulaciones desvelando el motivo que le había llevado al artista a faltar al programa. "Antes de comentar la disposición de las cocinas, queremos deciros que Pitingo está malito, esperamos que se recupere pronto", comunicaba el chef.

| RTVE

"Aquí le esperamos, le mandamos un fuerte abrazo a Pitingo",proseguía Jordi Cruz, intentando tranquilizar a sus compañeros. Pocholo Martínez-Bordiú aprovechó para quitarle hierro al asunto preguntando si sabían lo "qué significa Pitingo en caló". Su compañera Cristina Cifuentes le aseguró que significaba "bonito", mientras que Pocholo Martínez Bordiú la corrigió aclarando que se trataba de "presumido".

Sin embargo, poco después apareció el artista, visiblemente recuperado. "Pitingo, nos alegramos mucho de verte, ¿cómo te encuentras?", le preguntó Samantha Vallejo-Nágera al verle. Pitingo, por su parte, aclaró las dudas sobre su estado, reconociendo que ya estaba recuperado.

"Migraña aura", confirmaba el artista, algo que hizo saltar a la expresidente de la Comunidad de Madrid. "Migraña con aura", subrayaba Cristina Cifuentes. "Qué le duele la cabeza, vamos", añadió Inés Hernand, dejando los tecnicismos a un lado en 'Masterchef Celebrity'.

Aun así, el artista quiso aprovechar el momento para desvelar el por qué no podía participar en 'Masterchef Celebrity'. "Estaba incapacitado totalmente, no podía abrir los ojos, no podía dormir... Parecía que me iban a estallar las sienes", confesaba Pitingo.