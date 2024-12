Sonsoles Ónega se atreve a responder a los ataques del sobrino de Ana Rosa Quintana

El 2024 ha sido un año marcado por intensas guerras televisivas, y entre ellas destaca la protagonizada por Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. En esta contienda, en la que se enfrentan los programas 'TardeAR' de Telecinco y 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, un tercer protagonista ha irrumpido con fuerza: Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa. Este, habitual colaborador de 'TardeAR', no ha dudado en lanzarse en varias ocasiones contra Sonsoles Ónega, utilizando calificativos despectivos que han generado gran revuelo.

Uno de los comentarios más sonados fue cuando Kike Quintana se refirió a Sonsoles Ónega como "enanita planetaria". Una expresión que repitió poco después, aunque esta vez optó por llamarla "capitana Planeta". Todo en alusión al premio Planeta que la presentadora recibió en 2023 por su novela 'Las hijas de la criada'.

Sonsoles Ónega, lejos de quedarse en silencio, ha respondido a estos ataques en una entrevista con la revista '¡Hola!'. "La verdad es que me apenan", ha reconocido, con una sinceridad que no ha pasado desapercibida. "Ya sé que es un verbo que destila cursilería, pero es que lo vivo así", ha añadido, visiblemente afectada.

La presentadora, además, ha reflexionado sobre la relación con Kike Quintana: "Hemos sido compañeros y seguimos siéndolo porque esta profesión es estrecha y corta. Creo que los ataques personales no nos ayudan en nada".

A la pregunta sobre su relación con Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega ha revelado que no han vuelto a hablar desde que dio el salto de Telecinco a Antena 3. Un cambio que, según la presentadora de Antena 3, no fue bien recibido por su antigua compañera de profesión. "Los ataques personales no nos ayudan en nada", ha subrayado.

Asimismo, al ser preguntado sobre la guerra entre Pablo Motos y David Broncano, Sonsoles Ónega ha declarado que lo ha vivido "con mucha más distancia". "Al final, trabajo en una cadena a la que quiero que le vaya muy bien. Las guerras encarnizadas no me gustan y suelo huir de ellas también cuando me he visto envuelta en alguna. La competencia sana es buena entre cadenas, aunque no me gusta tanto entre compañeros", ha concluido.