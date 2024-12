Sonsoles Ónega paraliza 'Y Ahora Sonsoles' tras los continuos avisos de la dirección

Sonsoles Ónega ha vuelto a protagonizar un tenso momento en 'Y Ahora Sonsoles'. La tensión llegó cuando juntaron a Yola Berrocal con Magdalena, la madre de Carlos Marín (Il Divo) mediante conexión telefónica. La presentadora tuvo que acatar órdenes de la dirección, porque se le estaba yendo de las manos el rifirrafe entre ambas.

Yola Berrocal, en calidad de representante de Innocence (cantante y viuda de Carlos Marín), visitaba 'Y Ahora Sonsoles' para poner las cartas sobre la mesa. Sin embargo, la guerra no hizo nada más que comenzar, tras la llamada telefónica de la madre del fallecido artista. Esta conexión en directo complicó la relación entre la familia de Carlos Marín y su viuda.

"Yola Berrocal, estás mintiendo", comenzaba la madre de Carlos Marín, nada más entrar a 'Y Ahora Sonsoles'. La representante de Innocence insistió en que con ella no iba el asunto, que ella solo intermediaba entre ambas. "Que me muera yo si no ha sido Geraldine la que me ha denunciado a mí, no digas que no porque eres una falsa", le arreaba la invitada a Yola Berrocal.

| Atresmedia

Sonsoles Ónega intercedió entre las dos para evitar que fuera a más el conflicto confesando que "usted tenía buena relación con Yola". Algo que no le gustó nada a la madre de Carlos Marín, que le respondió con un "buena relación, unas falsas sois todas". La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' acabó enfadándose con su invitada, soltándole que "a mí no me meta en el saco".

La tensión entre la madre de Carlos Marín y Yola Berrocal crecía por momentos. "Tú no sabes nada, ¿te callas?", le dedicaba la invitada a la representante de Innocence. Ella, por su parte, le respondía insistiendo en que "el desencuentro entre Geraldine y la familia es por Rosa, la hermana de Carlos".

Los imparables gritos de la madre de Carlos Marín obligaron a Sonsoles Ónega a tomar medidas en 'Y Ahora Sonsoles'."Vamos a bajarle el micrófono a Magdalena, y lo digo tranquilamente, porque si no no se puede hablar, y que luego no se enfade", justificaba. Magdalena continuaba sin dejar hablar a Yola Berrocal, lo que desembocó en que la periodista tomara más medidas.

Sonsoles Ónega, al ver que se quedaba sin tiempo y que su invitada no dejaba hablar a Yola Berrocal, la invitó a acudir a su programa otro día. "No se crea que la estoy cortando, la vuelvo a llamar luego Magdalena. Es que me tengo que ir a publicidad y a mí me van a echar porque ahora tenemos publicidad y con mucho gusto", concluía la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles'.