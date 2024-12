Sonsoles Ónega paraliza 'Y Ahora Sonsoles' para dirigirse directamente a la Policía

Sonsoles Ónega no daba crédito. La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' ha tenido que parar con los temas previstos, para informar sobre algo de urgencia. Un tema que sobre todo la competía a ella, e incluso a más personas que podían llegar a caer en esa trampa.

"Los primeros sorprendidos con el titular que van a ver hemos sido nosotros", comenzaba la periodista, sin poder creerse lo que estaba viendo. Acto seguido, 'Y Ahora Sonsoles' emitía unas imágenes de una supuesta entrevista a Sonsoles Ónega. En ella se podía ver cómo aparecía en silla de ruedas con el siguiente titular: "Cómo acabé en una silla de ruedas".

Sonsoles Ónega se enfrentaba así a una suplantación de identidad con un fin lucrativo. Los estafadores vendían la imagen de la periodista en silla de ruedas para vender una falsa crema milagrosa contra las enfermedades articulares que tendría un potente poder analgésico. Una farsa que continuaba con declaraciones como "cada vez me dolían más las rodillas", "apenas podía andar" o "me desperté y no podía dar pasos".

| Atresmedia

La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' se encargó de acabar con la estafa con toda una declaración de intenciones. "Ustedes ya saben que, gracias a Dios, no he necesitado nunca una silla de ruedas", confesaba la periodista. Pero, lo peor no se trataba de que hubieran difundido una imagen de ella en silla de ruedas, sino que pretendieran estafar a muchas personas con una falsa crema milagrosa.

Sonsoles Ónega, decidida a parar esta estafa, contactó con Rosalía, una mujer de 83 años que estuvo a punto de comprar la crema. La víctima se creyó por un momento la supuesta entrevista. Pero, quiso contrastarla, y para ello, contactó con 'Y Ahora Sonsoles', para certificar si era verdad dicha información.

La periodista, que no tenía ni idea de esta estafa, no ha dudado en tomar las medidas pertinentes ante esta gran ilegalidad. "Hoy hemos puesto en conocimiento de la Policía Nacional unos hechos que ignorábamos", confirmaba Sonsoles Ónega. De hecho, Rosalía no ha sido la única que se ha creído esta farsa, muchos han contactado después con 'Y Ahora Sonsoles' para denunciarlo también.

Además, la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' ha aprovechado para disculparse con sus seguidores, por no haber actuado antes. "Yo me siento humanamente en la obligación de pedir disculpas porque no he hecho nada. Pero, estas cosas me irritan y me indignan porque juegan con la vulnerabilidad y el dolor, me parece indignante", exponía enfadada.