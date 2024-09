Sonsoles Ónega paraliza su programa para hacer una sorprendente defensa a Telecinco

Sonsoles Ónega ha protagonizado un momento clave en 'Y ahora, Sonsoles' al defender abiertamente el uso del nombre real de las cadenas de televisión. Incluso cuando se trata de la competencia, como el caso de Telecinco. Durante una conversación sobre Jimmy Giménez-Arnau, José Manuel Parada hizo una referencia velada a un programa de Telecinco sin mencionarlo explícitamente.

El colaborador se refirió al programa como "un programa de estos... 'Diga usted la verdad' o no sé qué". Sin dudarlo, Sonsoles Ónega intervino para aclarar que Parada se refería a "La máquina de la verdad", un espacio de Telecinco que se emitió entre 1992 y 1994. Sin embargo, algunos colaboradores como Lorena Vázquez optaban por los típicos eufemismos como "en la otra cadena".

Por su parte, José Manuel Parada lanzaba una broma al referirse a Telecinco como "la cadena esa tan alegre". Unas palabras que no gustaron nada a Sonsoles Ónega, que decidió zanjar el asunto con firmeza: "No, no, no. Voy a decir una cosa, aquí no se ofende a ninguna cadena y se la llama por su nombre".

| Atresmedia

La presentadora dejó claro su respeto hacia todas las emisoras, independientemente de la competencia televisiva. Además, aprovechó el momento para dar ejemplo al mencionar sin reparo nombres de varias cadenas: "Telecinco, Antena 3, Telemadrid, La 1..."'.

Aunque Parada intentó suavizar su comentario afirmando que "decir que es alegre no es malo", la intervención de Sonsoles Ónega refleja una postura clara sobre el trato a la competencia en el mundo televisivo. Cabe recordar que la presentadora tiene una larga historia con Telecinco, donde trabajó desde 2008 como reportera y cronista parlamentaria en Informativos Telecinco.

Recordamos que 'Y ahora Sonsoles' cerró un buen curso, por encima de su rival. Una temporada en la que se consolidó como líder indiscutible de las tardes, con una media del 12% de cuota de pantalla, situándose de forma clara por encima de sus competidores. El espacio que presenta la reconocida periodista Sonsoles Ónega congregó cada tarde a una media cercana al millón de espectadores diarios, con más de 3,1 millones de espectadores únicos por programa.