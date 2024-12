Sonsoles Ónega frena su programa para enfrentarse a la dirección por Antonio Canales

'Y ahora Sonsoles' vivió un tenso momento este viernes cuando Sonsoles Ónega se enfrentó a la dirección tras abordar la polémica protagonizada por Antonio Canales. El bailaor, acusado de deber más de 5.000 euros de alquiler a su casera Pilar, acudió esta semana al programa para ofrecer su versión de los hechos. Sin embargo, no logró convencer del todo a la periodista de Antena 3.

Sonsoles Ónega no dudó en hacer una reflexión pública sobre el tema que incomodó a los responsables de 'Y ahora Sonsoles'. "Esta semana se ha liado muy parda con lo de Canales", comenzó diciendo la presentadora, recordando el caso que ha generado gran revuelo mediático.

Mientras Tamara Gorro defendía en el debate la postura de los caseros, Sonsoles Ónega sorprendió al secundarla y dirigirse directamente al bailaor. "Antonio, igual tenemos que hablar en la intimidad tú y yo, pero te tienes que ir", decía.

| Atresmedia

Este posicionamiento de Sonsoles Ónega no fue bien recibido por la dirección del programa, que intentó moderar sus comentarios a través del pinganillo. "Me está diciendo la directora que no me meta en más fregados", reconoció Sonsoles Ónega entre risas. Sin embargo, lejos de retractarse, la presentadora continuó cuestionando las incoherencias en la versión de Antonio Canales, lo que llevó a que la mayoría de los colaboradores también se pusieran del lado de la casera.

La tensión creció más cuando Sonsoles Ónega decidió ignorar las advertencias de su equipo y se dirigió directamente a cámara para insistir en su postura. "Yo creo que esto se soluciona cuando Antonio quiera que se solucione. Así que, Antonio, intenta solucionarlo porque yo no quiero ver a la gente sufrir", concluyó, desafiando las indicaciones de guardar silencio.

Recordamos que, durante el mes de noviembre, 'Y Ahora Sonsoles' marcó un 10,6% de share y 871.000 espectadores, sumando otro mes como líder. Es el magacín diario más visto de la televisión, imponiéndose nuevamente a su competidor tanto en franja como en coincidencia. Antena 3 también arrasó logrando un 12,6% de share, dominando en el 90% de las jornadas del mes.