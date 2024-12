Un soltero da 'el cante' en 'First Dates' consiguiendo la peor reacción de su cita

La primera cita es algo que nunca se olvida, puede ir bastante bien o puede llegar a convertirse en lo más espantoso que hayan vivido en su vida. Por eso, la presentación es realmente importante, para que la otra persona se lleve una buena impresión. Dante quiso impresionar a Yolanda con una demostración de su "talento" cantando una canción, algo que condicionó la velada entre los dos.

El soltero llegó a 'First Dates' desde Oviedo con el objetivo de encontrar el amor. A Dante, que estudia doblaje, le apasiona conocer gente y hacerles reír. Además, reconoció ser todo un amante de la música, contando que incluso toca la guitarra.

"El metal es mi género favorito y he ido a muchos conciertos de metal, es como mi segunda casa. Un refugio para mí", confesaba Dante, siendo este su refugio de sus malas experiencias amorosas. Según le contaba a la camarera, "he tenido un par de parejas, pero no llegó a nada serio".

El único requisito de Dante en 'First Dates' es que su cita vistiera de negro y le gustara la música, el anime y el manga. El soltero no salió mal parado, ya que la soltera cumplía con la descripción que le dio al programa. Al verse, los dos se entendieron a la perfección.

"Yo creo que dejo bastante claro que soy friki porque, cuando no voy un poco con pinta un poquito gótica, llevo la camiseta de un videojuego o de una película. Así que va por ahí mi rollo", contaba Yolanda, presentándose ante las cámaras de 'First Dates'. La reacción de Dante no se quedó atrás, ya que vio a su cita como "a estas chicas que hacen cosas esotéricas y místicas".

Al sentarse juntos a cenar, ambos se fueron conociendo más a fondo. Dante no paraba de agradecer a 'First Dates' que le hubieran traído a Yolanda. "Con una persona con la que no tenga gustos en común, casi no podría llevarme porque no tendría nada que hablar", admitía el soltero.

Yolanda, en cambio, empezó a ver pegas en su cita, después de que él reconociera que es una persona celosa. "No me echa para atrás que sea un poco celoso si es verdad que es solo un poco. Pero me ha dado la impresión de que lo ha dicho como si fuera bastante", soltaba la soltera, comenzando a sentir incomodidad.

De hecho, la incomodidad de ella no paró, ya que subió todavía más cuando vio a su cita sorprenderla con lo que menos podía imaginar. Dante aprovechó para conquistar a su cita versionando una canción de Raphael. "Cantar es algo que me llena y apasiona", insistía Dante, ante Yolanda, que no daba crédito.

La decisión final de ambos en 'First Dates' podría ser evidente, pero que Dante diera "el cante" lo cambió todo en cuestión de segundos. "La verdad es que no tendría una segunda cita como pareja. Me has caído fenomenal, eres muy de mi rollo y me encantaría hacer planes como amigo", le confesaba Yolanda.