Sofía Suescun y Kiko Jiménez responden por fin en 'De Viernes' a su posible paternidad

Sofía Suescun ha vuelto a ser el centro de atención tras su aparición este viernes, 27 de diciembre, en el programa nocturno 'De Viernes'. Cuatro meses después de romper la relación con su madre, Maite Galdeano, la influencer acudió al espacio de Telecinco para aclarar su situación personal. Una entrevista que Sofía Suescun también ha utilizado para despejar los rumores que han circulado en los últimos meses.

Entre las especulaciones más sonadas de los últimos meses se encontraba la posibilidad de que esté embarazada o incluso que haya contraído matrimonio en secreto con Kiko Jiménez. Para zanjar las dudas, el colaborador de 'Fiesta' acompañó a Sofía Suescun durante su entrevista, donde ambos reafirmaron la solidez de su relación. Lejos de verse afectados por la distancia con Maite Galdeano, la pareja parece más unida que nunca, mostrando una evidente complicidad en el plató.

De este modo, Sofía Suescun aprovechó la oportunidad para dejar claro que no busca reavivar tensiones familiares. "No pretendo volver a reabrir ninguna guerra", afirmó, insistiendo en que su principal objetivo es compartir que se encuentra "feliz". En una entrevista inicial en solitario en 'De Viernes', la joven relató cómo ha vivido los últimos meses.

| Mediaset

Posteriormente, Kiko Jiménez se unió a la entrevista para expresar su perspectiva y manifestar su apoyo incondicional hacia Sofía. "Creo que han sido los mejores meses de mi vida junto a ella. La he visto bien, feliz, la he visto disfrutar, he visto la mejor versión de ella. Por fin vivimos juntos y dormimos en la misma cama", confesó Kiko Jiménez con evidente satisfacción.

Respecto al rumor del embarazo, Santi Acosta y Beatriz Archidona no dudaron en plantear la pregunta que todos se hacían: ¿Está embarazada Sofía Suescun?. Fue Kiko Jiménez quien se encargó de desmentirlo de forma categórica. "Puede ser que se esté poniendo más en forma y a lo mejor sea eso lo que la gente está notando, pero vamos, que no está embarazada", declaró, poniendo fin a las especulaciones.