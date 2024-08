Sofía Suescun rompe su silencio: cuenta toda la verdad sobre los problemas de su madre

Sofía Suescun ha roto su silencio tras las duras acusaciones de su madre. A última de la noche del miércoles 14 de agosto, Maite Galdeano publicaba unos mensajes en su Instagram contra su hija y Kiko Jiménez. Unas palabras con las que dejaba entrever que el joven estaba ejerciendo maltrato contra Sofía Suescun.

"Este ser no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, él quiere el entorno de mi hija, Ronalda y la mierda. Está perjudicando muchísimo su salud mental porque mi hija está anulada mentalmente y sola y tengo la fuerza suficiente para sentarme a contarlo. Es un tío frío, calculador, sin empatía", escribía Maite Galdeano, tras desvelar que Sofía Suescun la había echado de casa.

"Ya no os quiero ni ver, ni a ti, Sofia Suescun, que me has despachado de tu casa. Ya lo verás y me darás la razón cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocio Carrasco contó una historia, pues esa historia la tienes tú encima, cariño", eran algunas de las duras declaraciones que decía Maite Galdeano.

De este modo, unas horas después, Sofía Suescun reaparecía en redes sociales: "Hola, chicos, ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo".

"No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", añadía la joven. "Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal ('Supervivientes') donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa", escribía.

"Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte", añadía Sofía Suescun.

"Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad", concluye el texto. Por lo tanto, Sofía Suescun desmiente tajantemente todas las palabras de Maite Galdeano, dejando claro que sufre un problema que llevan arrastrando en el tiempo.