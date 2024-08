'Socialité' pierde a otra reportera: se despide con mención a La Fábrica de la Tele

'Socialité' vuelve a vivir una nueva baja en su equipo. Desde el cambio de productora el pasado mes de marzo, en los últimos meses han sido varios los reporteros que se han despedido del programa. La última ha sido Gema Mirón, que a través de sus redes sociales se ha despedido de 'Socialité' tras dos años en el equipo.

"Mi primer 'Socialité' fue el 13 de agosto de 2022. Solo dos días antes entraba a la redacción con el miedo y la ilusión a partes iguales. Llevaba tiempo sin hacer directos y era la primera vez que tenía que hacerlo lo más natural posible. Esto no iba de política, ni de sucesos...", explica Gema Mirón en su Instagram.

"¡Estaba acojonada! Y entonces, por el pinga, a quien siempre le estaré muy agradecida por traerme, me dio el "prevenida" acompañado de un "va a salir genial"", añade Gema Mirón.

De este modo, la periodista ha anunciado su salida de 'Socialité': "Hoy, 11 de agosto de 2024, justo dos años después de llegar, sé que así ha sido... ¡genial! Este tiempo he aprendido y disfrutado taaaaanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida. Aunque para mí, es mucho más que eso".

"De 'Socialité' también me llevo amigos; y esa es la guinda de mi pastel, porque yo soy muy de corazón, y no hablo solo de la prensa. Ahora con muchísima nostalgia, "me voy de viaje, pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera"", añade la periodista.

Además, Gema Mirón también ha hecho mención a la antigua productora de 'Socialité'. "A la Fábrica de la Tele, a Fénix Media, a todos mis jefes por confiar en mí y a cada una de las personas que ha compartido un frame conmigo... ¡Gracias por tanto!", concluye la despedida.

Por lo tanto, Gema Miron sigue los pasos de su exdirector Javi de Hoyos, que fichó por 'Ni que fuéramos', y del reportero Arnau Martínez, que se incorporó al equipo de 'Espejo Público'.