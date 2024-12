Silvia Alonso, pareja de David Broncano, irrumpe en 'La Revuelta' de forma inesperada

La última emisión de 'La Revuelta' dejó un momento inesperado cuando Silvia Alonso, pareja de David Broncano, irrumpió en directo. La actriz alteró la escaleta del programa justo antes de la esperada actuación de Amaia Romero. Silvia Alonso sorprendió al presentador y al público con una intervención exprés cargada de humor y espontaneidad.

"¿Qué pasa? ¿Una entrevista de última hora?", preguntó un confundido David Broncano al verla avanzar por el plató. Silvia Alonso, sin dudarlo, respondió con energía mientras pedía al presentador que la presentara formalmente. "No sé qué está sucediendo aquí", añadió David Broncano antes de abrazar a su pareja.

Silvia Alonso no tardó en explicar su presencia: "Esto va a ser muy rápido, tú no tienes que hacer nada. Supongo que vosotros sabéis que aquí se intentó grabar un especial de Navidad... Pues resulta que la invitada que iba después era yo, y me fui para mi casa".

| RTVE

Entre risas y los gritos del público, Silvia Alonso aprovechó para recordar que Raphael, el protagonista inicial del especial cancelado, se encuentra recuperándose. "Raphael, me alegro de que estés bien, te mando un beso", dijo. Y es que RTVE ha anunciado durante la tarde del jueves que el especial de 'La Revuelta' del 25 de diciembre ha sido cancelado tras lo ocurrido con el cantante.

Tras sentar a David Broncano en el sofá de los invitados, Silvia Alonso desveló su propósito: "Yo me he colado en 'La Revuelta' para presentar... "Sin instrucciones"". Así, anunció el estreno de su nueva película junto a Paco León y pidió que proyectaran el tráiler. Concluyó su intervención de forma rápida, pero memorable, destacando que el film llegará a las salas el día de Navidad.

Antes de despedirse, Silvia Alonso no perdió la oportunidad de bromear, dejando al público con una confesión que desató risas en el teatro: "Nada más. Este mes he follado poco y que poco más de 100". Aunque el público coreó "que se besen", la pareja no cumplió con las demandas, cerrando así un momento inesperado en 'La Revuelta'.