Sergio Alis estalla contra Terelu por su ausencia en el funeral de Carlos Ferrando

La familia Campos se enfrenta a una nueva polémica tras su ausencia en el funeral de Carlos Ferrando. Hace tan solo tres días fallecía el mítico periodista del corazón, que formó parte durante años del grupo de tertulianos de María Teresa Campos. Sin embargo, ninguna de las hijas, que trabajaron con Carlos Ferrando, acudieron al funeral.

Uno de los más críticos ha sido Sergio Alis, otro de los periodistas que trabajó con la reina de las mañanas, atacaba a Terelu Campos: "Me parece una falta de ética, de profesionalidad y de todo. Si estás en Málaga pues te coges un AVE y te plantas aquí porque tienes dinero. Y si tienes problemas económicos, pues déjate de contratar un chófer y coge un taxi como hace tu hija".

"Es que yo, sinceramente, esas cosas no las puedo entender, no las entiendo. Y estando en Madrid, porque sé que está en Madrid, que todo mundo sabe que está en Madrid", añadía Sergio Alis.

En el plató de 'Espejo Público', sin embargo, Pilar Vidal defendía a las hermanas: "Al final, cada uno se despide como uno quiere. Una cosa es que tú digas que ha sido compañero y ha trabajado en los programas de tu madre y otro es que sea amigo íntimo. Yo creo que nunca han hablado de que tengan una amistad íntima".

De hecho, Pilar Vidal aseguraba estar "convencida de que cuando se haga una misa funeral, si es en Madrid, seguro que van a estar allí".

Sin embargo, las palabras de Sergio Alis no se quedaban ahí, ya que también intervenía en 'Socialité': "A Carmen Borrego, que ha sido mi directora durante muchos años, no la reconozco. Es una payasada todo". "Ver a la hija de Terelu Campos, que era su ojito derecho, siendo 'influencer'... Si María Teresa Campos estuviese viva se os caían las bragas, chicas", añadía el periodista.

Sin embargo, en 'Mañaneros', Alejandra Grepi, una de las mejores amigas de Carlos Ferrando, se mostraba comprensivas con las hermanas Campos. "Siendo la fecha que es, con este super puente del año, yo no sé ni siquiera si están aquí. Sé que en redes sociales han dicho palabras bonitas sobre él, pero es que no sé si están aquí o no", explicaba.