Se filtra la primera imagen de una reportera de 'Caiga Quien Caiga' en acción

La esperada vuelta de 'Caiga Quien Caiga' a Telecinco ya es una realidad y el nuevo equipo de reporteros está tomando forma con las primeras pruebas en acción. Y es que la productora ya está probando a varios cómicos para formar su equipo. De hecho, en el Festival de Cine de San Sebastián, se ha visto por primera vez al equipo de 'Caiga Quien Caiga' en acción.

El regreso de 'Caiga Quien Caiga' fue aprobado en agosto tras un período de idas y venidas. Desde entonces, Mediaset ha estado trabajando en la selección de los nuevos presentadores y reporteros que liderarán esta renovada etapa. Parte de este casting incluye que los aspirantes se dejen ver grabando reportajes en eventos públicos para evaluar su desempeño.

El 26 de septiembre, durante el Festival de Cine de San Sebastián, comenzaron a circular en redes sociales vídeos de Paula Púa, vistiendo el inconfundible traje negro y las gafas de sol características de 'Caiga Quien Caiga'. Unas horas después, durante la rueda de prensa de Pedro Almodóvar por su Premio Donostia 2024, la cómica fue grabada presentándose oficialmente como reportera de 'Caiga Quien Caiga'

"Paula Púa, para 'Caiga Quien Caiga', enhorabuena por ese merecidísimo premio. Nosotros pensamos que también te mereces la Concha de Oro y por eso en CQC hemos hecho una concha dorada para dártela", comentó Púa al cineasta, apareciendo en la retransmisión oficial del festival. Con su característico toque humorístico, añadió: "No la gires porque aquí se acabó la pintura", mientras le entregaba el singular obsequio.

Acto seguido, Paula Púa lanzó su pregunta a Almodóvar, fiel al estilo provocador del programa: "¿Alguna vez en algún hotel te han llamado la atención desde la habitación de al lado, y por qué?". A lo que el reconocido director respondió con su habitual ingenio: "No he tomado las suficientes drogas y alcohol como para que me tuvieran que llamar la atención desde la habitación de al lado. Es una cosa un poco más americana".

Cabe destacar que 'Caiga Quien Caiga' se encuentra en plena fase de casting y es probable que en los próximos días veamos a más reporteros en eventos similares, grabando reportajes como parte de este proceso de selección. Sin embargo, esto no implica que todos los aspirantes que participen en estos eventos pasen a formar parte del equipo oficial. La decisión final la tomarán la productora Warner Bros ITVP y Mediaset en las próximas semanas.