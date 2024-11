Se desvelan imágenes de Chelo García Cortés besándose con una mujer que no es Marta

'Ni que fuéramos' ha vuelto a convertirse en el epicentro de polémicas y confesiones. Durante la semana, uno de los temas abordados fue la tasación de las joyas de María del Monte, que fueron robadas en un reciente asalto a su vivienda. Durante el debate, Chelo García-Cortés no dudó en recordar su experiencia con artículos de alta gama, ya que en su día también tuvo que vender sus Rolex para enfrentar dificultades económicas.

Aprovechando el momento, María Patiño decidió lanzar una pregunta muy personal: "¿Ahora qué es lo que tienes más caro en tu casa?". Chelo García-Cortés respondió sin dudar: "A Marta, lo que más vale es Marta y Maggie", refiriéndose a su esposa y a su mascota. La periodista mostró su cariño diciendo que Marta es "un ser humano maravilloso que me aguanta".

La conversación se tornó aún más personal cuando Lydia Lozano planteó una serie de preguntas directas sobre la fidelidad en su relación. Chelo García-Cortés confesó que, aunque en algún momento existió la oportunidad de tener "un rollete". Tanto ella como su pareja tuvieron la posibilidad de ser infieles: "Creo que estoy muy enamorada porque, precisamente, no doy cabida a tener un rollete, que podía haberlo tenido y me imagino que ella también".

Sin embargo, María Patiño ahondó aún más: "¿Te ha costado trabajo decir que no?". Chelo García-Cortés respondió con seguridad: "No, porque cuando quieres a alguien o cuando te gusta esa persona...". Fue entonces cuando María Patiño dejó caer una revelación: "Hay un documento grabado de Chelo comiéndose la boca con una mujer que no es Marta. Que yo soy muy abierta, pero te viniste arriba y la besaste".

El comentario de María Patiño se refería a una fiesta en la que Chelo García-Cortés, según los testigos, protagonizó una escena de lo más apasionada. Ante la insistencia, Chelo García-Cortés intentó defenderse: "Bueno, no me hagas hablar de la fiesta y de la persona porque considero que no debo hacerlo. He sido muy buena gente, es como si estoy en una fiesta y te doy un besito. Depende como grabes y cómo digas...".

Sin embargo, María Patiño insistió en que "había lengua", mientras Kiko Matamoros añadía que fue "una secuencia larga". Chelo García-Cortés intentó zanjar el tema asegurando que la situación fue completamente malinterpretada: "A mí no me gusta", y aseguró que "ni me morreé, se forzó la situación". Con voz firme, aclaró: "Ni me gusta, ni me gustó, y se provocó la situación. Me molestó cómo se hizo y lo que se hizo, porque no era cierto".

Pese a sus palabras, María Patiño insistió en que "había una cámara y lo grabó" y concluyó categóricamente: "comerse la boca es comerse la boca". Para poner fin a la controversia, Chelo García-Cortés lo recordó todo en tono humorístico: "Me comí la boca con Lydia en 'Sálvame' y, además, superbien. Con esa no me la comería nunca. María, te voy a dar un morreo en este plató para que te enteres".