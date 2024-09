Santi Acosta rompe su silencio sobre los rumores del alto presupuesto de 'De Viernes'

Santi Acosta está en un momento de éxito profesional. El especial de 'De Viernes' que Telecinco emitió este miércoles, con la entrevista póstuma a Julián Muñoz, alcanzó un récord histórico con un 19,9% de cuota de pantalla y 1.195.000 espectadores. Además, este domingo estrena en Movistar Plus+ su serie documental "Paparazzi", sobre los fotógrafos que lograron exclusivas inolvidables.

La entrevista a Julián Muñoz no ha estado exenta de polémica. Muchos usuarios en redes sociales han criticado a Telecinco y a 'De Viernes' por "blanquear" la imagen del exalcalde de Marbella, condenado por corrupción. En una entrevista con El Confi TV, Santi Acosta respondió a las críticas.

"Mi obligación como periodista es sentarme a escuchar, en este caso a Julián Muñoz, un hombre que reconoce sus delitos y ha cumplido su pena de cárcel, que está cumpliendo con la pena económica también. No soy quién para sentarme y hacer otra cosa que no sea preguntar y escuchar a un hombre que sabía que se iba a morir", explicó.

El presentador también mostró gratitud hacia Julián Muñoz y su disposición para colaborar con 'De Viernes': "Él tuvo a bien sentarse para contarlo todo. Contar detalles de Isabel Pantoja, Jesús Gil y su época en Marbella es muy interesante, pero también me interesaba mucho, desde el punto de vista personal, su miedo a ese momento de morir. Creo que todos llegados a ese momento tendremos una sensación que será impactante y es la que tenía él y me parece súper interesante escucharlo".

| Mediaset

En cuanto a los rumores de que 'De Viernes' cuenta con un mayor presupuesto que otros programas como 'Deluxe', Santi Acosta prefirió no entrar en comparaciones. "No conozco las cifras que maneja producción, solo soy el presentador del programa. No lo sé".

No obstante, ha dejado claro que no todo es el dinero: "Creo que tampoco es una cuestión de dinero muchas veces, sino del personaje, de escucharlo y acertar con el contenido que quiere la gente. Esa es la dificultad de este negocio. Hay programas con mucho presupuesto que se estrellan y al revés, con bajo presupuesto que triunfan", afirmó.

Finalmente, Santi Acosta se mostró satisfecho con su trayectoria actual, tanto en "De Viernes" como con otros proyectos como "Paparazzi". "Es muy divertido estar al frente de un programa como este, como lo estaba en 'Salsa Rosa' o lo ha sido para Jorge Javier conducir 'Sálvame' o la gala de 'Gran Hermano'. Lo bueno de esta profesión es que nos permite estar en todo tipo de formatos, con series documentales, reality shows, entrevistas... Así que estoy muy contento del momento dulce que atravieso", concluyó el periodista.