Santi Acosta paraliza 'De Viernes' por lo que está contando entre lágrimas Isa Pantoja

Isa Pantoja ha vuelto a 'De Viernes' una semana después de anunciar su embarazo, para relatar por primera vez algunos de los episodios más impactantes de su adolescencia. La joven habló abiertamente sobre momentos que había guardado en silencio, incluyendo el polémico incidente de "la manguera". Una situación protagonizada por su hermano, Kiko Rivera, y la reacción de su madre, Isabel Pantoja.

"A partir de ese episodio no se habla nunca más. Nunca tuve el coraje ,y me arrepiento, de no haberles dicho nada", confesó Isa Pantoja, visiblemente emocionada.

Santi Acosta, conmovido, decidió intervenir en directo en 'De Viernes', sentándose junto a ella en el sofá, le ofreció un cariñoso abrazo para consolarla. Isa Pantoja, entre lágrimas, expresó dura su mezcla de amor y culpa: "A pesar de esto, les quiero pedir perdón por no haber cumplido expectativas como hermana y como hija. Pero para mí hacer esto, y pedir perdón y poder contar todo, es mucho más que el que la gente me crea o no".

El relato se volvió aún más desgarrador al recordar el día exacto del incidente. Isa Pantoja explicó que ocurrió en diciembre, en Cantora, en un día de frío invierno: "Cuando abro la cancela estaban mi madre y mi hermano. Entonces, mi hermano coge y me dice 'quítate la ropa'".

Entre lágrimas, continuó su relato en 'De Viernes': "La manguera estaba enrollada. Él anda un poco, coge la manguera y entonces mi madre medio llorando, le dice: '¿qué vas a hacer Kiko?'. Entonces Kiko coge la manguera, yo me quedo en sujetador y en bragas, y entonces dice mi madre 'Kiko, yo no puedo ver esto'. Y dice mi hermano, 'pues si no puedes verlo, vete'".

Isabel Pantoja dejó solo a Kiko Rivera

Isa Pantoja relató que Isabel Pantoja optó por retirarse del lugar, dejando a sus hijos en una situación tensa y angustiante: "Entonces es cuando mi madre se da la vuelta, se echa las manos a la cabeza y se va dentro de la casa. Y yo le grito 'dijiste que siempre estarías cuidándome'. Entonces se fue, y es cuando mi hermano abre la manguera y empieza a regarme".

Según Isa Pantoja, mientras su hermano la empapaba y la insultaba preguntando por un teléfono, ella solo podía pensar en acabar con la situación: "Estaba en shock, no sentía el agua, ni frío ni nada. Me quería morir, directamente. Me arrodillé y le pedí que no me hiciera nada por favor". Finalmente, fue su tío Agustín quien intervino: "Sale por la puerta y lo que dice es 'estás loco Francisco, estás loco. Para, cierra eso'".

Tras detenerse la agresión, Agustín y otra persona intentaron calmar la situación: "Llama a una amiga de mi madre, van a buscar la toalla, y le dicen 'Kiko estás loco'. Entonces es cuando vienen con la toalla, me la ponen por encima y entramos a una chimenea, que estamos hablando de diciembre".

Ya dentro de la casa, su madre intentó asistirla, aunque sin abordar lo ocurrido: "Mi madre viene y me lleva a su cuarto, donde el agua estaba más caliente, voy a ducharme, me deja ducharme sola. Entonces me veo la cara, me veo el pelo, no era yo, no me reconocía… Entonces ella empieza a ponerme el pelo como mejor. No hablamos del tema".

"Nunca he tenido el coraje, y me arrepiento de no haberles dicho quién sois para haber hecho eso. Ese no era mi hermano", concluyó el relato en 'De Viernes'.

En ese instante, Santi Acosta intervino nuevamente para brindarle un mensaje reconfortante: "No tienes que pedir perdón a nadie. Una madre está para cuidar a sus hijos y defenderlos y un hermano igual".