Santi Acosta para los pies a José Antonio León por lo que dice en 'De Viernes'

Isa Pantoja ha dejado en show a toda la audiencia de 'De Viernes' tras dar nuevos detalles sobre su dura infancia y adolescencia. La joven relató episodios impactantes sobre el control extremo que su familia ejerció sobre ella, lo que provocó un profundo debate en el plató.

Uno de los momentos más estremecedores fue cuando Isa Pantoja, con apenas 17 años y en su primera relación amorosa, se vio obligada por su madre y su hermano a acudir a varios médicos para confirmar si había perdido la virginidad. Este episodio resultó traumático para ella, especialmente cuando, al descubrirse que sí la había perdido, Isabel Pantoja reaccionó con furia, lo que derivó en el polémico "episodio de la manguera". Su hermano y su primo la abordaron en la finca Cantora, la dejaron casi desnuda y la rociaron con agua en lo que describieron como una "purificación" por lo ocurrido.

Ante el espeluznante testimonio, José Antonio León intervino con una postura que desató polémica. El colaborador trató de justificarse diciendo: "Permitidme que sea abogado del diablo. Era menor, estaba teniendo relaciones en la casa de su madre. Era normal que su madre intentara protegerla de alguna forma y que no estuviera su hija por ahí…".

Este comentario no fue bien recibido por Santi Acosta, que interrumpió a José Antonio León de manera tajante en 'De Viernes'. "Pues si eso es motivo de pérdida de hijos, los hemos perdido todos", sentenció.

| Mediaset

José Antonio León, notando la tensión en el ambiente, trató de aclarar su postura: "No, no digo que sea motivo de pérdida de hijos". Sin embargo, Santi Acosta insistió: "Pero es lo que dice ella", subrayando que este episodio fue el detonante de la turbulenta relación entre Isa Pantoja y su madre. "Lo digo porque ese es el punto de inflexión en el que se rompe la relación con su madre, al menos para ella (Isabel Pantoja)", añadió en directo José Antonio León.

A lo largo del programa, Santi Acosta también mostró su indignación cuando Isa Pantoja reveló otro episodio doloroso de su infancia. Con apenas diez años, su tío Agustín dejó de hablarle durante nueve meses, simplemente porque quiso dormir con el perro que le habían regalado a su madre en un concierto. Ante este relato, Santi Acosta no pudo contener su asombro en 'De Viernes': "Un niño de diez años no hace nunca nada mal como para dejar de hablarle durante nueve meses".

El tono de José Antonio León cambió progresivamente, elevando su crítica hacia Isabel Pantoja, a quien acusó de mantener una imagen engañosa. "El cuento lo tiene ella en cada concierto al que se sube al escenario dándose golpecitos de pecho hablando de su familia y de lo que la quiere. Eso sí que es tener cuento", expresó el colaborador, criticando la actitud pública de la tonadillera.

"A ver qué escapatoria o cómo va a salir Isabel Pantoja después de lo que cuenta Isa esta noche. Es que no ha estado en ninguno de los momentos más importantes: ni en el bautizo de su hijo, ni en la comunión, no ha estado en la boda de su hija, no está con los otros nietos... Es que no le queda ninguna escapatoria a Isabel Pantoja", sentenció José Antonio León.