Santi Acosta no puede evitar llorar por las palabras de Mayte Zaldívar en directo

En la misma semana en la que falleció Julián Muñoz, 'De Viernes' emitió una entrega especial el 27 de septiembre, dedicada al exalcalde de Marbella. Tan solo dos días después, el programa de Telecinco contó con la presencia en plató de Mayte Zaldívar, exmujer de Muñoz. Esta compartió sus sentimientos y recuerdos sobre la pérdida de quien fue su pareja.

Durante la entrevista, Mayte Zaldívar reveló lo difícil que ha sido aceptar la ausencia de Julián Muñoz: "Todavía, sinceramente, no me lo puedo creer. Hoy ha habido un momento en que he ido a marcar el teléfono para preguntarle una cosa", confesó visiblemente afectada.

Mayte Zaldívar también relató las últimas horas de vida de su exmarido, describiendo una despedida marcada por el afecto y la cercanía. "Se despidió uno a uno de las personas que él quería despedirse. Al final nos quedamos hasta su último suspiro alrededor de su cama, sin movernos. Fueron 11 horas de pie, sin sentir cansancio, sin nada porque lo importante era estar con él", recordó emocionada.

| Telecinco

En medio de la emotiva conversación, José Antonio León interrumpió brevemente para felicitar a Santi Acosta, presentador de 'De Viernes', por la sensibilidad con la que estaba llevando la entrevista. "Es muy difícil hacer esta entrevista y te veo muy emocionado. Enhorabuena, compañero", dijo el colaborador, destacando el esfuerzo del periodista, que respondió agradecido: "Julián fue quien había hecho la entrevista, ha sido generoso".

Mayte Zaldívar también se unió a las palabras de José Antonio León, dirigiendo un mensaje especial a Santi Acosta que terminaría por conmover al presentador. "Yo creo que esta entrevista solo la podías haber hecho tú. Por el cariño y sobre todo por el respeto y por la manera de tu tratar y dar visión a las cosas que los demás queremos", expresó la invitada, provocando que Santi Acosta no pudiera contener las lágrimas.

"¡Ay, que te has emocionado, Santi!", exclamó Patricia Pérez desde su asiento. Por su parte, Beatriz Archidona intentaba animar al presentador en un momento de evidente emoción en directo.

Recordamos que 'De Viernes' subió en audiencias gracias a la entrevista de Mayte Zaldívar Ángel Cristo JR. El programa de Telecinco lideró su franja con un estupendo 16,7% de share y 1.148.000 televidentes, junto a 3,7M de espectadores únicos.