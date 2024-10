Sale a la luz el proyecto cinematográfico de Maite antes de entrar a 'Gran Hermano'

'Gran Hermano' ha vuelto a nuestras vidas. Eso significa que también han regresado los ansiados anónimos, tras años y años de realities centrados en famosos. Una de las concursantes más polémicas de esta edición, Maite, vuelve a ser noticia tras desvelar que apareció en una conocida película.

El casting de esta nueva edición de 'Gran Hermano' está formado por perfiles de todo tipo. Desde un matrimonio de gallegos que ya eran conocidos en la televisión gallega por sus dotes musicales hasta la hija de la primera expulsada de la historia de 'Gran Hermano'.

Ellos no son los únicos que tienen un pasado ante las cámaras, puesto que Maite, mucho antes de probar suerte en 'Gran Hermano', lo intentó en el mundo de la interpretación. La cántabra que trabajaba en una conservera de anchoas dio hace casi diez años el salto al cine, apareciendo en una conocida película española.

| Mediaset

Así lo avanzaba el portal de Mediaset, Outdoor, centrado en el pasado de sus rostros. La segunda expulsada de 'Gran Hermano' salió como extra en la taquillera película de Emilio Martínez - Lázaro, 'Ocho apellidos catalanes'. La cántabra compartió pantalla con actores como Dani Rovira o Clara Lago, entre otros.

Además, no es la única de su edición que probó suerte en el mundo de la interpretación. Otra de sus compañeras, Violeta Crespo, también apareció ante las cámaras. Sin embargo, en su caso, no se trataba de cine, sino de la serie de Netflix, 'Élite', concretamente, en su cuarta temporada.

Maite, tras ser expulsada el pasado jueves, se encuentra todavía adaptándose al mundo de la fama, tras pasar de ser una total desconocida a convertirse en una de las grandes villanas de la edición. A su llegada a plató, Jorge Javier Vázquez le recordó el por qué decidió expulsarla la audiencia de 'Gran Hermano'.

"Has sido una decepción. Te has convertido en una persona maleducada, cruel, poco empática, con cero autocrítica, que no escucha a nadie (...) Ojalá cambie tu percepción de lo que sientes hacia ti en estos momentos y que varíe", soltó el presentador sentenciando el concurso de 'La maldita'.