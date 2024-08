Sale a la luz el motivo de la ausencia de Ana Rosa en la boda de Antonio Rossi

Antonio Rossi y Hugo Fuertes se han unido en matrimonio este viernes 16 de agosto en una ceremonia que reunió a un gran número de rostros conocidos de la televisión. Sin embargo, la ausencia más notable fue la de Ana Rosa Quintana, amiga y jefa del periodista. Pese a compartir multitud de horas en televisión desde hace años, la presentadora de Telecinco ha sido una de las ausencias más llamativas del enlace.

La razón detrás de su falta de asistencia fue revelada por Bibiana Fernández, una de las invitadas a la boda, quien no dudó en compartir su opinión sobre la fecha: "¿A quién se le ocurre casarse un 16 de agosto?". Según la colaboradora, la presentadora de 'TardeAR' ya había expresado sus reservas al recibir la invitación. De hecho, llegó con la idea de que la fecha, en pleno mes de vacaciones, dificultaría la asistencia de muchos: "¿No quieres que vaya nadie a la boda?".

| Mediaset

Esta fecha en medio de agosto, un período en que muchos aprovechan para descansar o desconectar del trabajo, ha sido determinante para que Ana Rosa Quintana no pudiera cuadrar su agenda. Aunque su ausencia fue notable, quedó claro, gracias a las declaraciones de Bibiana Fernández, que no hubo ningún tipo de desencuentro entre los amigos. Por lo tanto todo fue una desafortunada elección del día: "Es que no es normal casarse un 16 de agosto", concluyó la colaboradora, justificando la ausencia de Ana Rosa Quintana.

A pesar de la falta de Ana Rosa, otros compañeros de Mediaset, como Patricia Pardo, Christian Gálvez, Toñi Moreno y Marta López, sí lograron estar presentes en el esperado enlace.

Otras ausencias destacadas fueron las de Belén Esteban y María Patiño tras años de amistad. Sin embargo, las colaboradoras de 'Ni que fuéramos' ya desvelaron hace meses que no tenían intención de acudir a la esperada boda entre Antonio Rossi y Hugo Fuertes. Pese a que no se han desvelado detalles, habría ocurrido algo concreto, relacionado principalmente con Belén Esteban, que habría roto definitivamente su relación.