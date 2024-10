Rubén Ochandiano vuelve a cargar contra 'Masterchef' con la verdad de su fichaje

Los programas de televisión están llenos de polémicas, y 'Masterchef Celebrity' no iba a ser menos. Si las redes se escandalizaron por los desplantes que sufría Marina Rivers por parte de Pelayo Díaz, otro concursante ha vuelto a avivar el fuego. Rubén Ochandiano vuelve a cargar contra el concurso culinario acusándolos de manipular.

El actor decidió abandonar las cocinas de 'Masterchef Celebrity' al verse sobrepasado por la situación. No obstante, lo que provocó que Rubén Ochandiano decidiera denunciar públicamente al programa fue que no emitieran sus explicaciones que le llevaron a abandonar el talent show culinario.

"Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones", comenzaba disparando el actor contra la productora. "Me voy porque ha llegado un punto en el que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa", comunicaba Rubén, a través de sus redes sociales.

| RTVE

El actor, decidido a contar su verdad, ha concedido una entrevista a El País, donde se ha desahogado abiertamente sobre Macarena Rey. "El azar quiso que, en la cena que organizó 'Vanity Fair' el año pasado en San Sebastián, Macarena Rey y yo estuviésemos sentados frente a frente", narraba Rubén sobre cómo se conocieron el exconcursante y la productora.

"Esa noche fue agradable, nos emborrachamos, bailamos, conversamos y meses después me llamó bastante empeñada en que quería que fuese al programa. Yo estaba rodando en México y había hecho pruebas para dos proyectos que estaba convencido de que no iban a salir, pero tuve una serie de conversaciones con ella y me hizo una oferta económica pornográfica", reconocía el actor.

Sin embargo, Rubén Ochandiano reveló que ya le avisaron compañeros de profesión que no aceptara participar. "¡Si a estas alturas el que más y el que menos ha oído la leyenda de 'Masterchef'!. Por eso yo afronto lo que ha pasado sin ninguna intención de victimizarme. Desde el momento en que accedo a entrar estoy siendo cómplice de un asunto que ya sabemos de qué va. Lo que pasa es que no del todo. Yo pensé que sabía de lo que iba, pero cuando llegué allí resultó que no. Era peor", desvelaba el actor.

Lo que más indignación le produjo al exconcursante fue que le "pedían cosas que trascendían lo culinario". En palabras de Rubén Ochandiano, "el programa ha intentado hacer un montaje que no generase polémica, pero me pareció muy feo que justo editaran tanto a su favor ese final. Yo lo dije hasta en dos ocasiones esa frase sobre respetarme a mí mismo. Que eso lo editasen me parece muy sesgado".