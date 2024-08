Risto Mejide se confiesa y dice lo menos pensado de Tamara Falcó en 'Got Talent'

La nueva temporada de 'Got Talent' está a la vuelta de la esquina. Telecinco ya ha arrancado la promoción de la décima edición de su talent show estrella, que llegará el próximo mes de septiembre. Una nueva edición marcada por la llegada de Tamara Falcó, que, según Risto Mejide, nadie puede imaginar cómo lo hará en el jurado.

Antes de nada, Risto Mejide ha hablado de su papel de malo: "Yo creo que no lo soy, lo que pasa es que los medios solo replican cuando digo que no. Doy muchos síes por temporada, pero no son destacables. Lo llevo bien, ya son 18 años en estas labores".

Además, también ha dejado claro que llora de verdad: "¿Me ves actor? ¿Crees que puedo actuar? ¿Viste cuando aparecí en el cameo de 'Los Serrano'? Lo hice como el culo. Soy el peor cameo que pasó por la serie. Yo no sé utilizar las emociones, son las emociones las que me utilizan a mí. El actor se dedica a engañar a la cámara, y yo soy lo que veis. Intento hacerlo de la manera más profesional posible y las emociones salen por donde salen".

| Europa Press

De este modo, Risto Mejide también ha tenido palabras para Edurne, que ha abandonado la mesa del jurado de 'Got Talent'. "La echo de menos y la echaré de menos siempre que me siente en una mesa de jurado. Sin embargo, entiendo su necesidad de hacer otras cosas y dedicarse más a la música", explicaba en una entrevista en La Voz de Galicia.

En cuanto a Tamara Falcó, Risto Mejide ha desvelado que ha "notado muchos prejuicios": "En este formato se está enfrentando a muchísimas suspicacias con respecto a ella. Yo no las tenía porque no la conocía de nada. Tamara tiene el mismo derecho y la misma legitimidad que tenía yo el primer día que me senté en 'Operación triunfo' o el que tuvieron Flo o Paula Echevarría cuando comenzaron".

"Me parece una buena oportunidad para derribar prejuicios sobre Tamara. Ella os va a sorprender a todos, tanto como me ha sorprendido a mí", concluye Risto Mejide.