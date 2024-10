Risto Mejide anuncia su salida de 'Got Talent' tras siete años como jurado

Risto Mejide anuncia su salida de 'Got Talent' siete años después de incorporarse al jurado. El presentador de Mediaset está a punto de ponerse al frente de 'Demos: El Gran Sondeo', que se estrenará en el prime time de Telecinco el próximo miércoles 23 de octubre. Durante la rueda de prensa del formato, Risto Mejide ha hecho un inesperado anuncio: tiene pensado abandonar 'Got Talent'.

Recordamos que Risto Mejide se incorporó a 'Got Talent' en su segunda edición, en 2017, como sustituto de Jesús Vazquez al lado de Edurne. Esto supuso su regreos a los talent shows tras su polémico papel en 'Operación Triunfo' durante su etapa en Telecinco. Sin embargo, ahora, siete años después y tras convertirse en el gran veterano del jurado 'Got Talent', ha anunciado por sorpresa su marcha.

"Como jurado de talent shows tengo los días contados. Ya no me apetece seguir, creo que el año que viene va a ser el último que haga", desvelaba Risto Mejide durante la rueda de prensa de 'DEMOS: El Gran Sondeo'. Por lo tanto, Risto Mejide tendría previsto afrontar una temporada más de 'Got Talent' antes de decir adiós a la mesa del jurado del talent show de Telecinco.

| Europa Press

Una noticia sorpresa teniendo en cuenta que Risto Mejide es uno de los grandes reclamos de 'Got Talent'. Sus valoraciones son siempre las más esperadas por los fans y generan tensión entre los participantes.

Recordamos que 'Got Talent' está emitiendo actualmente su décima edición en el prime time del sábado de Telecinco, incorporando a Tamara Falcó en el jurado. El talent show ha conseguido liderar en cuatro de sus seis entregas emitidas hasta el momento. Una vez más, Telecinco apuesta por grabar toda la edición y no emitir ninguna fase en directo.

Pese a esta salida de 'Got Talent', Risto Mejide seguirá ligado a Mediaset con 'Todo es Mentira', 'Viajando con Chester' y ahora también con 'DEMOS: El Gran Sondeo'. Un análisis de los principales temas de actualidad a través de testimonios en primera persona y de las opiniones del público del plató será uno de los ejes centrales del formato. 'Demos: El Gran Sondeo' contará con una grada muy activa y apasionada, dividida por edades que aporta su punto de vista original sobre los temas que se tratan.