Rigoberta Bandini desvela por sorpresa su veto en 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Rigoberta Bandini protagonizó uno de los momentos más comentados en su paso por 'La Revuelta', donde acudió este lunes para hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, la conversación con David Broncano no tardó en derivar hacia un tema controvertido: el veto de la cantante en 'El Hormiguero'

Fue David Broncano quien rompió el hielo, recordando una broma que la artista le había enviado días antes de su visita: "El viernes a primera hora de la mañana me mandaste un mensaje diciendo: 'David, sé que voy el lunes, pero me acaban de llamar de 'El Hormiguero' y no puedo...'", relató entre risas. La invitada, por su parte, aclaró: "Pero ya sabías que era broma".

Sin embargo, lo que comenzó como un intercambio distendido dio paso a una confesión inesperada. "Yo estoy vetada, no puedo ir. Ni siquiera sé por qué", reveló Rigoberta Bandini, añadiendo que nunca había sido invitada al programa de Antena 3. "Una vez que se sugirió, se dijo que no", explicó la cantante, mientras David Broncano intentaba descubrir las razones detrás de esta decisión: "A ver, está en su derecho también".

| RTVE

Entre especulaciones, Rigoberta Bandini ofreció su propia teoría sobre el veto:"Igual es porque dije la palabra teta en su momento...". Aunque no quiso entrar en polémicas, su comentario arrancó risas en el plató. David Broncano, por su parte, aprovechó el momento para enviar un mensaje conciliador: "El otro día aquí no lo dije, pero ahora que estás tú aquí, al resto de potenciales invitados e invitadas, que sepáis que nosotros estamos abiertos a que vengáis aquí, que vayáis allí, primero allí o aquí".

El intercambio concluyó con aplausos, pero no sin antes dejar un último guiño a la situación. Mientras David Broncano aseguraba que ahora prefiere mantenerse al margen de polémicas: "Me da exactamente igual", Rigoberta Bandini remató con humor: "Lo que pasa es que las que estamos vetadas...". David Broncano, entre risas, agregó: "No te queda otra".

De este modo, 'La Revuelta' ha liderado por todo lo alto al reunir a 2.457.000 seguidores junto a un 17,8% de cuota de pantalla. El programa de David Broncano, que fue la emisión más vista del día, reúne a 5.752.000 espectadores únicos.