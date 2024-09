'La Revuelta' se compromete a unos claros cambios tras sus primeras semanas en La 1

Tres semanas después desde el estreno de 'La Revuelta' de David Broncano, que ha logrado superar a 'El Hormiguero', RTVE ha aprovechado para hacer balance. 'RTVE Responde' ha contado con Agustín Alonso, delegado de contenidos de RTVE, y Ricardo Castella, director y productor ejecutivo de 'La Revuelta'. Ambos participaron en un diálogo con la nueva Defensora de la Audiencia, que ha tomado el relevo de María Escario.

Al inicio, Rosa María Molló preguntó a los invitados sobre sus aprendizajes en estas primeras semanas. "Yo he confirmado lo que decíamos antes de estrenar el programa, que era que no veníamos a competir sino a abrir ventanas en la programación y en la propia RTVE. Se ha visto que la mayor parte de la gente que tenía quejas o prejuicios ha visto que el programa no era esa imagen que tenía o que se había forjado a partir de determinadas polémicas e informaciones. Y luego pues me estoy divirtiendo mucho haciendo el programa con ellos", explicaba Agustín Alonso.

Por su parte, Ricardo Castella señaló el reto que han enfrentado bajo el escrutinio público: "Es verdad que estamos en el escrutinio y el foco. Para nosotros era un reto ver si el programa podía encajar en una cadena pública, que creíamos que sí, y luego está otro reto que era el tema de la hora. Nosotros veníamos de hablar como se habla a las doce de la noche o en una casa rural a las dos de la mañana y estamos intentando aprender a hablar bien. Ese es nuestro primer objetivo, que la gente esté en su casa cenando y no diga, pero qué dice este señor".

El nuevo público al que llega 'La Revuelta' en RTVE

| RTVE

La autenticidad ha sido uno de los factores clave del éxito del programa, como subrayó Ricardo Castella: "Creo que la idea de traer 'La Revuelta' es tratar de acceder a otros espectadores más jóvenes que también tienen derecho a ver lo que les guste en la tele pública. Esa cosa de no, los espectadores de RTVE son gente de más de 70 años, pues mi chaval de 12 ve el programa e igual ahora se está renovando también la gente que ve el canal"

"Hay una parte del éxito de 'La Revuelta' que es la autenticidad, lo que diferencia a gente de las nuevas generaciones, y no hablo de gente de 20 años, sino gente como yo de 40 años, que quizás no nos veíamos representados en la programación de RTVE y ahora han conectado con el programa por la autenticidad. Por eso apostamos por abordar y convertir en humor las críticas que se habían lanzado sobre el presupuesto del programa y convertirlo en humor inteligente", añadía Agustín Alonso.

"Yo entiendo que pueda haber gente que les chirríe eso. Pero creo que servicio público es reírse de sí mismo, el servicio público de RTVE tiene que ir a todos los públicos, con todos los tonos, el servicio público no puede ser entendido como una cosa aburrida, sesuda y con un ritmo lento. Tiene que haber de todo y encima se ha visto que funciona", añadía el directivo.

Cambio de lenguaje y falta de presencia femenina en 'La Revuelta'

| RTVE

Otro tema tratado fue la adaptación de un formato que antes se emitía en una plataforma de pago en un horario más temprano en RTVE. "Somos conscientes en donde estamos y en la hora en la que se emite el programa. Nosotros hacemos el programa y muchas veces es mucho más largo de lo que luego se emite. A veces nos toca ver que quizás eso correspondía un tono que no pega con el de las diez de la noche, pero la gente lo disfruta en el teatro", explicaba Ricardo Castella.

En cuanto a las críticas sobre el humor relacionado con las drogas, Ricardo Castella también se mojó: "Estamos intentando sujetar a Grison. Históricamente en 'La Resistencia' hacía muchos chistes, que eran básicamente juegos de palabras. Él tenía pinta de consumir drogas y luego se ha convertido en un señor que es casi un sacerdote, y le intentamos sujetar. En prime time hay cosas que no se pueden hacer porque hay que respetar una normativa. Aún así tendemos a dejar las bromas que no supongan una incitación".

| RTVE

"Los primeros 15-20 minutos sabemos que es horario protegido y por eso metemos pitidos incluso en palabrotas y es también parte del juego. Tenemos mucho cuidado en ese primer tramo y luego ya está el resto. Me parece legítimo que la gente lo critique, pero yo creo que las bromas que se suelen hacer no es incitación ni bromas que romanticen las drogas", añadía Agustín Alonso.

Finalmente, se abordó la escasa presencia femenina en el programa, una crítica que reconocieron en el espacio. "Somos muy conscientes de que el programa que nosotros adquirimos venía de un canal privado que no tiene las obligaciones que tiene RTVE", explicaba el directivo de RTVE.

"Estamos en proceso de trabajarlo. Pero la característica del programa es que es un programa que surge con naturalidad y de improvisación de lo que sucede en la interacción con David. No es tan fácil introducir las cosas de repente, ni de forma abrupta porque puede ir en prejuicio del programa", concluía Agustín Alonso.