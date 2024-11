La respuesta de Javier Ungría en 'De Viernes' contra Elena Tablada: 'Me parece...'

Javier Ungría se ha sentado en 'De Viernes' para responder a las acusaciones lanzadas por Elena Tablada, que recientemente cuestionó públicamente su rol como padre. En la entrevista, el exconcursante de 'Supervivientes' intentó desmentir las afirmaciones de la diseñadora y dar su propia versión de los hechos ante los espectadores de 'De Viernes'.

Tras seis años de matrimonio, Javier Ungría y Elena Tablada se separaron en 2022, y desde entonces sus conflictos no han hecho más que intensificarse. Durante su entrevista, Elena Tablada fue contundente: "Me gustaría que contaras las noches que desaparecías, que no venías a dormir". Con esta afirmación, dejó entrever algunas de las razones que la llevaron a terminar su relación y que, según ella, Javier Ungría habría intentado desmentir.

Elena Tablada también lanzó más críticas en su intervención en 'De Viernes': "Yo no quería llegar a esto. ¿Por qué no te has querido sentar conmigo cara a cara?". Sin embargo, aseguró que esta exposición mediática se había vuelto inevitable, dado que, en su opinión, Javier Ungría criticó "toda la vida" la idea de discutir su vida personal en televisión.

| Telecinco

Frente a estas acusaciones, Javier Ungría rechazó las declaraciones de Elena Tablada: "Se ha hecho una película". Además, manifestó su frustración por el nivel al que había llegado la situación: "Lo que digan de mí no me preocupa, pero se han cruzado unas líneas rojas que me parecen inadmisibles". Además, insistió en que todas las acusaciones de Elena Tablada eran falsas y que su relato no se correspondía con la realidad.

"Dice las cosas tantas veces que se las cree ella misma", declaró Javier Ungría, mostrando su intención de mantenerse al margen del conflicto mediático. "Quiere ganarse el juicio mediático y yo no voy a competir en eso. Quiero ganar un juicio legal y que me dejen en paz", añadió.

Beatriz Archidona hizo alusión a la antigua reticencia de Javier Ungría a los medios: "Ella dice que renegabas de este mundillo". A lo que el invitado de 'De Viernes' replicó con contundencia: "Es una circunstancia que ella tenía que yo no, pero si lo odiase no estaría con ella".

| Mediaset

Además, Javier Ungría defendió su decisión de no compartir plató con Elena Tablada, pensando en el bienestar de su hija. "No me quiero sentar con ella aquí porque me separé de ella, entre otras cosas, porque no quería que mi hija me viese discutiendo con ella", explicaba también Javier Ungría.

Por último, Javier Ungría desmintió las supuestas "desapariciones" nocturnas: "Eso no ha pasado ni una sola vez en siete años. Yo no voy a empezar a decir las cosas de ella que no me han gustado, pero eso es absolutamente falso". "Salía con mis amigos, por supuesto, pero eso de no dormir en casa, jamás", concluyó.