La respuesta de Isa Pantoja en 'Vamos a ver' cuando le preguntan por María del Monte

Vuelven los conflictos familiares a la vida de Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja se presentó en 'Vamos a ver', programa en el que colabora, para responder a todas las cuestiones sobre su embarazo. Aun así, lo que ella no se esperaba es que volviera a salir el nombre de María del Monte en la conversación

El embarazo de Isa Pantoja marcará un antes y un después en la familia Pantoja. La hija de Isabel Pantoja acaba de recibir esta alegre noticia, después de muchos altibajos emocionales por su dura confesión en 'De Viernes'. Ahora bien, lo que todos se preguntan es quién del clan Pantoja la apoyará durante su embarazo, tras su polémico testimonio.

'Vamos a ver' no podía desperdiciar la visita de Isa Pantoja en un día tan señaldo como este. Así que, rodeada por todos sus compañeros de programa, la hija de Isabel Pantoja ha contestado a las dudas de los colaboradores.

| Mediaset

Isa Pantoja contó que está de nueve semanas y media, reconociendo, además, sentirse muy alterada por lo sucedido estas últimas semanas. La mujer de Asraf Beno confesó hace una semana que necesitaba desconectar del tema familiar por su salud mental.

El presentador de 'Vamos a ver' aprovechó para preguntarle por posibles nombres para su bebé. La hija de Isabel Pantoja admitió tener más nombres de niña que de niño. Sin embargo, se negó a desvelar nombres, para no atraer a la mala suerte.

Isa Pantoja desveló que se quedó completamente sorprendida tras la felicitación de su hermano."No me lo esperaba", confesó la hermana de Kiko Rivera en 'Vamos a ver', ilusionada por este hecho. Pero, la felicitación que todavía no habría llegado es la de su madre.

"Si lo hace, nos sorprenderemos todos", comentaba una frustrada Isa Pantoja, perdiendo la esperanza en que su madre la llamase. Pepe del Real, por su parte, se metió de lleno en el tema preguntándole por si María del Monte la había felicitado. "Eso queda para mí, no quiero hablar de ella porque yo tampoco quiero exponer esto", insistió Isa Pantoja de forma tajante.