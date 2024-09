El reproche en directo de Alejandra Rubio a Marta López por revelar el sexo de su hijo

Hace tan solo una semana que Alejandra Rubio se incorporó al equipo de 'Vamos a ver', pero ya ha protagonizado varios enfrentamientos. La colaboradora no dudó en expresar su descontento tras sentirse traicionada por algunas de sus compañeras. Entre ellas Marta López y Leticia Requejo, que revelaron información personal, como el sexo del bebé que espera, sin su consentimiento.

Todo comenzó cuando Alejandra Rubio se negó a desvelar el nombre que ella y su pareja, Carlo Costanzia, han elegido para su futuro hijo. En un tono sarcástico, la colaboradora lanzó una clara recriminación: "A ver, es niño porque aquí una señora que se llama Marta López y otra señora que no me acuerdo quién era dijeron la noticia del sexo de mi hijo. Cosa que debería de hacer yo en algún momento.

El enfrentamiento no tardó en escalar cuando Marta López intentó justificar su acción argumentando que la información ya había sido revelada en el programa 'TardeAR'. Sin embargo, Alejandra Rubio no estaba dispuesta a ceder y respondió con firmeza: "Pero es que eso no tiene por qué ser así".

Lo que en un principio parecía ser un malentendido se convirtió en una discusión más tensa cuando Alejandro Rubio cuestionó la relación de Marta López con su entorno. "Desde luego, tú mucha relación con mi entorno no tienes y Leticia Requejo ya ni te cuento", señaló la colaboradora, visiblemente molesta con las explicaciones.

| Mediaset

Marta López, por su parte, intentó calmar las aguas afirmando que la información no se dio con mala intención: "A lo mejor te equivocas... pero vamos que en ningún momento se ha hecho para hacer daño". Sin embargo, Alejandra seguía sin sentirse satisfecha con la respuesta: "No pasa nada, entiendo que hacéis vuestro curro. Lo que pasa es que yo creo que son cosas que no hay que decir".

El intercambio de reproches continuó cuando Marta López, visiblemente molesta, recriminó a Alejandra Rubio por el tono con el que se refería a la situación. "Tampoco lo digas así con ese desprecio ni haciendo un feo a la compañera diciendo 'no sé quién es, no se cómo se llama y no sé qué'", dijo la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Ante esto, Alejandra Rubio intentó suavizar la situación aclarando que no recordaba quién más había dado la noticia junto a Marta López. "Que no sabía quién había dado la noticia contigo, no me acordaba. Si quieres hacer de esto ahora una trama pues hazlo, qué pereza", dijo en directo.

El enfrentamiento culminó cuando Alejandra Rubio reprochó a Marta López no haberle informado previamente sobre la noticia. "Me acuerdo de que la diste tú porque se supone que tú y yo siempre nos hemos llevado fenomenal. Y no entiendo como tú das una noticia así y no me pones un mensaje antes de darla", sentenciaba.

Finalmente, Marta López defendió su postura afirmando que no veía mal su actuación. "Por ese cariño que te tengo te contesté, pero en este caso es una información que teníamos y no me parecía nada malo", concluyó.