Una reportera de 'TardeAR' tiene que huir en directo en pleno huracán Milton

En medio de la amenaza del huracán Milton en Florida, la reportera Rosa Conde se ha convertido en la voz principal de muchos de los programas de Mediaset. La periodista ha proporcionado actualizaciones constantes sobre la evolución de esta tormenta, que se prevé catastrófica. Este miércoles, sin embargo, Rosa Conde tuvo que abandonar su posición y buscar un lugar seguro debido a la cercanía del huracán.

'TardeAR' conectó con Rosa Conde mientras se desplazaba en coche hacia un refugio, apenas unas horas antes de que el huracán tocara tierra. Durante la conexión, la periodista compartió que acababa de recibir una alerta del Gobierno de Estados Unidos: "Acaba de sonar la alarma y dice el mensaje: 'Muy pronto, impacto de Milton. Busque refugio'".

Mientras hablaba en directo, se podía percibir la tensión del momento, pero Rosa Conde intentó mantener la calma. "Paco, de verdad, ve tranquilo", le dijo a su compañero cámara, quien estaba al volante mientras atravesaban una autopista completamente encharcada. Pese a la incertidumbre del momento, Rosa Conde se disculpó con 'TardeAR': "Perdona si no respondo con la cordura necesaria, pero no deja de ser una situación complicada".

A medida que avanzaba la conexión, Rosa Conde intentó tranquilizar a toda la audiencia y a sus seres queridos que podrían estar viéndola desde España: "Todo va a ir bien. La productora de este programa nos ha buscado un muy buen hotel, muy seguro. Estoy tranquila y quiero dejarlo claro porque sé que nuestras familias nos estarán viendo".

Por su parte, desde el plató de 'TardeAR', la meteoróloga Rosemary Alker ofreció una perspectiva más calmada, evitando generar alarmismo. "Lo que están viendo son las lluvias, que imponen si no has vivido un huracán, pero son tormentas normales que se forman antes. Lo que hay que hacer es conducir con precaución", explicó Rosemary Alker, dando a entender que el peor momento aún no había llegado.

Rosa Conde, al escuchar las palabras de Rosemary Alker, volvió a mostrarse más relajada: "Desde el primer momento sabíamos que no íbamos a poner en riesgo nuestras vidas. Como periodistas tenemos el deber de cubrir noticias, sobre todo cuando son históricas. Y este programa nos dijo que no corriésemos riesgos", concluyó antes de finalizar su conexión con 'TardeAR'.