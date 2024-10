La reacción de Tamara Gorro a su comentado descuido en 'Y ahora Sonsoles'

Tamara Gorro ha sido protagonista de un momento inesperado en 'Y ahora Sonsoles' durante la emisión de este miércoles 2 de octubre. La colaboradora sufrió un pequeño descuido en pleno directo, que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. Y es que Tamara Gorro enseñó un pecho en la tarde de Antena 3.

Todo ocurrió al finalizar el programa, cuando Tamara Gorro intentó quitarse el micrófono antes de abandonar el plató. Sin embargo, su ropa le jugó una mala pasada, acabando por enseñar un pecho en pleno directo, a escasos segundos de que se cortase la emisión de 'Y ahora Sonsoles'. El incidente no pasó desapercibido en redes sociales y Twitter se llenó de comentarios humorísticos sobre el percance que captaron las cámaras.

Fiel a su estilo, Tamara Gorro no se escondió y reaccionó de forma divertida a través de su cuenta de Instagram. Acompañada de dos amigos que no paraban de reír, la colaboradora comentó entre risas: "Me voy fuera de España... por favor, que se me ha salido la teta en directo". Junto a este comentario, añadió en el vídeo el texto: "Al principio me disgusté, pero al rato ya me reí. Le he dado la importancia que tiene".

Demostrando una vez más su sentido del humor, Tamara Gorro también señaló a la prensa: "Pero vamos, que nadie se alarme, que no deja de ser un pechito. Muy bien puesto, por supuesto, eso sí. Me encantan los titulares, 'Tamara tiene un despiste y se le escapa un pecho en directo'. Menos mal que ha sido cuando acababa el programa porque llega a ser cuando Bárbara Rey estaba en directo...".

En audiencias, Antena 3 sigue líder en la tarde, donde 'Y ahora Sonsoles' es líder con un 10,5% de cuota, más de 800.000 seguidores de media y 3.482.000 espectadores únicos. El programa conducido por Sonsoles Ónega este miércoles es, de nuevo, líder sobre su directo competidor, tanto en franja como en coincidencia. Y es que, tras el liderazgo del día anterior, ahora 'TardeAR' bajó a segunda posición con un 9,9% junto a 750.000 telespectadores desde Telecinco.