La reacción de Pepe Rodríguez deja sin palabras a Raúl Gómez en 'MasterChef Celebrity'

Raúl Gómez vivió una noche desafortunada en 'MasterChef Celebrity' tras presentar una decepcionante propuesta culinaria. En el emblemático reto de "el robo", los aspirantes tuvieron la oportunidad de hurtar hasta 10 ingredientes básicos, incluido un trozo de costilla, que era el elemento principal del plato. Sin embargo, Raúl Gómez no logró reunir lo necesario y quedó al final con apenas unos pocos ingredientes para cocinar.

La falta de recursos se tradujo en un plato que Raúl Gómez tituló "Con un gel y un cuatro te hago tu retrato". Desde el principio, la reacción de Jordi Cruz presagió el desastre: "Ya vamos mal".

De este modo, Raúl Gómez trató de defender su creación con una explicación complicada, señalando que había intentado hacer un gel de puerro, otro de hinojo y uno más de espinacas. Sin embargo, que la falta de tiempo en 'MasterChef Celebrity' le impidió gelificar como esperaba, y finalmente lo "espachurró". Esta justificación no logró convencer a Pepe Rodríguez, quien no ocultó su desagrado: "Me estás revolviendo el estómago".

Sin venirse abajo, Raúl Gómez continuó detallando que su plato incluía un caldo de leche de coco, con curry, menta, jengibre y aceite de perejil para añadir "potencia de sabor". Tras probar el resultado, Jordi Cruz sugirió una opción más sencilla que habría salvado el plato: "Un puerro cocido, con curry verde y ensalada de hierbas; esto es que no se entiende".

La evaluación de Pepe Rodríguez fue particularmente contundente, marcando el punto más bajo para Raúl Gómez: "No se puede desnaturalizar la calidad. ¡No se puede! Y hay alguien que lo ha hecho y es el mejor cocinero del mundo, que es Ferrán Adrià, porque creó un montón de conceptos, pero, el resto de los mortales... ¿Qué necesidad? No, Raúl. Esto no es hablar de alta cocina, no. Esto es cargarse la cocina".

Con este veredicto, Raúl Gómez se enfrentó a una de sus noches más críticas en 'MasterChef Celebrity'. Por suerte, tan solo se trataba de la prueba inicial, porque el cómico probablemente habría sido expulsado de presentar dicho plato en uno de los retos de eliminación.