La reacción de Ángel Cristo JR que nadie esperaba sobre la entrevista de Bárbara Rey

El próximo lunes 9 de diciembre, Bárbara Rey será la protagonista de un programa especial en Telecinco, titulado 'Bárbara Rey, mi verdad'. La vedette responderá a las acusaciones y comentarios que su hijo, Ángel Cristo JR, y su nuera, Ana Herminia, han realizado en los últimos meses en varios programas.

La relación entre madre e hijo atraviesa un momento de extrema tensión. Especialmente tras los escándalos provocados por la filtración de fotografías íntimas de Bárbara Rey con el rey emérito Juan Carlos I y unos audios comprometedores, difundidos por Ángel Cristo JR. Estas filtraciones causaron un gran revuelo mediático, y se espera que Bárbara Rey aborde estos temas de manera directa durante la entrevista de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

En este contexto, los periodistas no tardaron en buscar la reacción de Ángel Cristo JR ante la inminente emisión del especial. A pie de calle, los reporteros de Europa Press le preguntaron si está preocupado por lo que su madre podría revelar. Sin pronunciar palabra, Ángel Cristo JR respondió con muecas, sonrisas y hasta carcajadas, demostrando que, al menos de cara al público, no está inquieto por la entrevista de su madre.

| Europa Press

Con un gesto extraño, Ángel Cristo JR dejó claro que no tiene conocimiento ni interés en lo que Bárbara Rey pueda contar en la entrevista en 'De Viernes'. Por su parte, Ana Herminia fue más explícita al ser consultada sobre posibles repercusiones legales tras las declaraciones de su suegra. "Yo no tengo ni idea. Yo no soy de denuncia fácil, ya lo he dicho muchas veces", afirmó, subrayando que estará atenta a la entrevista, pero sin adelantar posibles acciones.

Mientras tanto, la atención mediática se centra en lo que Bárbara Rey dirá en el especial. Se espera que dé su versión de los conflictos familiares y los escándalos que han marcado los últimos meses. Por ahora, Ángel Cristo JR y Ana Herminia han optado por la indiferencia pública, aunque no se descarta que el lunes pueda marcar un nuevo capítulo en la relación familiar.