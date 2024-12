Raúl Santamaría suelta el bombazo sobre su polémica salida de 'Reacción en cadena'

Los Mozos de Arousa vuelven a generar titulares en cuanto a su polémica con las Campanadas de Telecinco. A los exconcursantes de 'Reacción en cadena' no se les ha olvidado el gesto que tuvo Telecinco sustituyéndolos por Blanca Romero. Por ello, Raúl Santamaría ha hablado alto y claro en 'Land Rober' de TVG.

Los gallegos visitaron el programa de Roberto Vilar el pasado 19 de diciembre. Contaban con el permiso de Telecinco a cambio de que el presentador de 'Land Rober' pronunciase el comunicado de Mediaset.Algo que no les hizo ninguna gracia a los exconcursantes de 'Reacción en cadena'.

"Según la cadena, pasaron dos cosas. Una, que perdisteis y, otra, que económicamente era muy caro llevaros a vosotros y a vuestras familias y amigos a Lanzarote. Es decir, que no pudo ser por una cuestión económica, pero también dicen que nunca hubo nada firmado, que fue de palabra", comunicaba Roberto Vilar.

El primero de los Mozos de Arousa en desmentir dicha información fue Borjamina, que se mostró crítico con Telecinco. "Lo primero que dicen es mentira, que perdimos es verdad, pero ese no es el motivo. Nosotros perdemos un jueves, y después de haber perdido es cuando se negocian las condiciones económicas y se llega a un acuerdo", insistía.

| TVG

Pero, el conficto no se quedó ahí, ya que el dinero no tardó en salir en el programa de Roberto Vilar. "No es por despreciar 3.000€, pero nos estuvimos informando con gente que está en el mundo de la TV y nos dijeron: 'pedid 15.000€'. Pero nosotros dijimos que 10.000, y después les dijimos: 'podemos ceder a 6.000'", proseguía Borjamina.

Sin embargo, el que se mojó por completo fue Raúl Santamaría, mostrando la dura artimaña que tenían pensada con los exconcursantes de 'Reacción en cadena'. "Cuando perdemos en la productora nos dicen: 'nos acaban de llamar de Mediaset porque les gustaría que el programa final fuera en prime time. Y, por la tarde, un especial en Vilagarcía con vuestras familas", desvelaba el gallego.

"Dijimos que nos lo pensaríamos, pero finalmente no queríamos que salieran nuestras familias y que entraran a nuestras casas. Además, nos parecía feo no tener noticias de las Campanadas en diez días", denunciaba indignado Raúl Santamaría.

"Eso se lo transmitimos a la productora y a los 15 minutos llaman de Mediaset insistiendo en que querían que grabáramos ese especial. Nos dijeron que aceptaban la cifra económica intermedia para dar las Campanadas y que en las próximas horas firmaríamos el contrato. El día del especial nos dicen: 'no dais las Campanadas por motivos económicos y logísticos'", concluyó Raúl Santamaría.