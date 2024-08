Raúl Santamaría de Los Mozos de Arousa confiesa el alto precio que paga por la fama

Hace poco más de un año, Raúl Santamaría, junto a sus amigos Bruno y Borjamina, eran jóvenes gallegos completamente desconocidos. Sin embargo, su participación en 'Reacción en Cadena' como Los Mozos de Arousa les catapultó a la fama. Una popularidad que, según han admitido, tiene tanto aspectos positivos como negativos.

En una entrevista, Raúl Santamaría, ha hablado de la evolución que ha tenido su vida en este tiempo. "A mí me llegan a decir hace un año que yo iba a pasar más tiempo con Bruno que con mis padres o con mi novia y diría que es imposible. Así que sí que fue un año diferente, un año en el que pasaron muchísimas cosas y aquí seguimos", explicaba el joven.

Sobre sus planes para el verano, Raúl Santamaría también ha hablado para El Español:"Es muy complicado tener planes o poder organizar algo con tiempo". A pesar de ello, espera aprovechar cualquier momento libre para descansar, visitar la playa y cumplir con la tradición de visitar un parque de atracciones. También expresó su deseo de pasar tiempo explorando la naturaleza con su nuevo cachorro de cinco meses, que necesita correr mucho.

Entre los destinos que le gustaría visitar, Raúl Santamaría mencionó su anhelo de ir a Disneyland París con su novia, y quizás, más adelante, explorar los parques de Orlando. "Y ahora, con el dinero que llevamos acumulado, quizá después de París tocaría Orlando para valorar qué parque es mejor", bromeó. Otro de sus sueños es pasar un mes en Tailandia, viajando con una mochila y viviendo la aventura.

| Mediaset

La fama, sin embargo, no siempre es fácil de manejar, ya que Raúl Santamaría recordó una anécdota en la que una señora en el tren lo despertó solo para despedirse. "Siempre tienes que poner una sonrisa en esas situaciones. La gente cruza límites sin darse cuenta", comentó. Esta nueva realidad le ha enseñado a ser más empático con los famosos: "Yo antes si veía a un famoso que me gustaba le pedía una foto, ahora ya no lo hago por no molestarlos".

Sobre cómo maneja la atención mediática, Raúl Santamaría ha reflexionado: "Intento no hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo de la fama. Al final, una vez que eres mediático y sales en la tele, sabes que va a haber gente que te critique o que te diga cosas buenas. Yo creo que lo importante es no hacer mucho caso ni a unas ni a otras, ser como eres, actuar como crees que debes actuar tú y como te dicen que tienes que hacerlo. Seguir siendo como eres y que nadie te cambie. Esa es la clave".

Pese a que valora las oportunidades y conexiones que la fama le ha brindado, Raúl Santamaría también reconoce que esta tiene su costo. "La fama te quita intimidad. Estás mucho más expuesto y te obliga a estar más pendiente de todo lo que haces o todo lo que dices", ha explicado el joven.