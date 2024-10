Rafael Amargo reaparece en 'Fiesta' con una suculenta petición a Telecinco

La vuelta de Rafael Amargo a la televisión ya es una realidad.El bailaor flamenco visitó el programa de Emma García para realizar su primera entrevista, tras ser absuelto de sus delitos. Además, el polémico bailarín se dirigió a los directivos de Telecinco para ofrecerles algo a lo que ellos no podrán decir que no.

Meses después del gran revuelo mediático que se formó, debido a su estancia en la cárcel, Rafael Amargo aprovechaba el plató de 'Fiesta' para contar toda su verdad. El bailarín reconoció que lo pasó realmente mal, pero que ese tiempo le ha servido para terminar un máster en drogodependencia y un máster en dirección de museos. También un libro que desea que termine en la gran pantalla.

"Confío en que esto es por algo bueno, por algo espiritual o por algo que me está esperando", afirmaba el bailarín, que consideraba que ha vivido esta experiencia por envidias. A todo esto, también reconoció que ansiaba con vengarse de aquellos que fueron responsables de que acabara en la cárcel.

| Mediaset

"No me merezco esto porque no me han dejado venir a hablar ni gratis. Me han cortado mi red social desde el Gobierno de España", denunciaba públicamente el bailaor lanzando serias acusaciones.

"He provocado muchísimas envidias. No me he querido acostar con personas que no me ha dado la gana acostarme, por ahí viene todo", apostillaba Rafael.

El bailarín también señalaba a su amigo Nacho Cano, del que apuntaba que no le había ayudado. "Le adoro, es mi hermano, pero no me ha apoyado. No pasa nada, yo después le he dado su abrazo y le he ayudado", confesaba.

A su vez, cargó también contra España, reconociendo que no se ha sentido querido en este país. Por eso, declaró que prefiere vivir en Buenos Aires, donde mantiene que sí le respetan. "Allí soy el Rafael Amargo que dejé porque no han visto lo que ha pasado. Aquí no me quieren ni de colaborador, es un desastre", comentaba indignado.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, incluso de la propia Emma García, Rafael Amargo adelantó que considera volver a España para convertirse en concursante de la próxima edición de 'Supervivientes'. Tiene pensado tomar esta decisión para recuperarse de sus problemas económicos, algo que se llevaría a cabo si, finalmente, los directivos de Telecinco aceptan.