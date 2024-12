'La que se avecina' manda por sorpresa un dardo directo a Pablo Motos por su estatura

Pablo Motos no se libra de las críticas, ni en la ficción. Prime Video ha estrenado este lunes 9 de diciembre el sexto capítulo de la temporada 15 de 'La que se avecina'. Un episodio que ha tenido una referencia directa a Pablo Motos y 'El Hormiguero'.

Todo ocurre cuando Antonio Recio (Jordi Sánchez) está preparando la reunión con Cristina (Ana Arias) para pactar los términos de la separación en dos comunidades. Coque está preparando el mobiliario para que puedan charlar, en el patio interior de la comunidad de 'La que se avecina'. Sin embargo, al preparar las sillas, Antonio Recio le para: "No, esa silla no. Tráeme un taburete de la cafebrería".

"¿No va a estar usted muy alto?", le pregunta el conserje. "Claro, para intimidarla y que se sienta inferior, como hace Pablo Motos en 'El Hormiguero' con sus invitados", dice Antonio Recio, en una crítica directa al presentador de Antena 3.

| Prime Video

"Pero eso es trampa ¿no?", pregunta Coque, a lo que el presidente no le responde: "Corre, melón", le manda a ir a la cafebrería.

Al llegar Cristina, también señala el cambio de mobiliario: "¿No te puedes sentar en una silla normal?". "No, que pasa, ¿te intimido?", responde el personaje de Jordi Sánchez en 'La que se avecina'. "No, es incómodo", dice el personaje de Ana Arias antes de arrancar con la reunión, en la que no llegan a muchos acuerdos.

Recordamos que muchas veces se ha acusado a Pablo Motos de utilizar una silla más alta para parecer más alto que sus invitados. Sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones, se trata de un tema de encuadre para las cámaras.

Cabe destacar que no es la primera vez que 'La que se avecina' hace una referencia a 'El Hormiguero'. En alguna ocasión, la serie ha utilizado el programa de Pablo Motos bajo el nombre de 'El Avispero'. Antonio Recio, como líder de los payasos justicieros, acudió una vez como invitado a modo de parodia del espacio de Pablo Motos en Antena 3.